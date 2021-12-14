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Саудовская Аравия смогла вложить в развитие экономики лишь половину запланированной суммы

Весь мир
Саудовская Аравия смогла вложить в развитие экономики лишь половину запланированной суммы
 /  Федеральное агентство новостей

Эр-Рияд, 14 декабря. Суверенный фонд Саудовской Аравии вложил в национальную экономику лишь половину из запланированной суммы.

Отчет наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, который он предоставил правительству после утверждения бюджета на следующий год, показал, что в 2021-м на развитие отраслей производства и услуг было выделено лишь 22 из 40 млн долларов. В следующем финансовом году возглавляемый им фонд должен инвестировать ту же сумму, что была заложена на истекший.

Первоначально в рамках реализуемой принцем глобальной программы Vision 2030 планировалось, что озвученные 40 млн будут вкладываться в период с 2021 по 2025 год. Затем суммы были пересмотрены: в течение этого срока фонд должен выделить на развитие страны более 260 млрд долларов. Эти инвестиции призваны уменьшить зависимость экономики королевства от торговли нефтью путем развития иных отраслей, в особенности туристической и научной.

Vision 2030
Федеральное агентство новостей /

Финансовые сложности

Фонд, созданный еще в 1971 году, предназначается для поддержки программ, имеющих стратегическое значение для королевства. В настоящее время он финансирует множество амбициозных проектов, например, строительство курортного города Неом на западном побережье страны. Однако из-за финансовых проблем процесс движется куда медленнее, чем хотелось бы властям. Сложности вызваны как раз падением цен на нефть, продажа которой все еще является ключевым источником доходов многих аравийских государств.

Пока что внутренние проекты приносят Саудовской Аравии куда меньшую прибыль, чем торговля акциями на международном рынке: в марте 2020-го фонд потратил порядка 40 млрд долларов из своих резервов для покупки долей в ряде крупных компаний, например, Shell, Total, Citigroup, Facebook и фирме-операторе круизных судов Carnival Corp.

Всего несколько месяцев спустя он продал большую часть этих активов со значительной прибылью, а на вырученные средства купил акции в других фирмах. Несмотря на то, что подход «купи-продай» оправдывал себя не всегда, в целом выручка оказалась заметно выше, чем доход от туристических проектов, на которые тратятся значительные суммы.

Саудовская Аравия сделает из старой нефтяной вышки парк развлечений в открытом море
Prt Scr youtube.com / Public Investment Fund

Конкурент под боком

Дополнительные сложности создает и наличие по соседству сильного конкурента. Объединенные Арабские Эмираты также проводят ряд программ по диверсификации экономики, в рамках которых стремятся привлечь внимание не только внутренних, но и иностранных инвесторов. Вдобавок более гибкая внешняя политика, а также меньшая приверженность соблюдению положений шариата делает ОАЭ куда более привлекательным экономическим партнером, нежели Саудовскую Аравию.

В частности, недавно Эмираты заключили крупный контракт на строительство в Иордании солнечной электростанции для снабжения энергией опреснительных заводов Израиля. В ответ последний будет поставлять Амману питьевую воду, в которой тот остро нуждается.

В этой нише Саудовская Аравия даже при желании не смогла бы занять место ОАЭ, поскольку в отличие от них не подписывала договор о нормализации отношений с еврейским государством. Курс на региональное примирение предоставил Абу-Даби еще один подобный контракт на создание такой же станции в Сирии. Эр-Рияд, опять же, пока еще не улучшил отношения с Дамаском настолько, чтобы участвовать в таких проектах.

Слабее саудовские позиции и в сфере туризма из-за жестких религиозных ограничений — многие иностранцы предпочитают посещать более либеральные в этом отношении Эмираты как для отдыха, так и для поиска работы. По тем же причинам и для иностранных инвесторов королевство является менее привлекательной целью, нежели его сосед.

Однако, несмотря на многочисленные сложности и задержки в реализации планов, положительный эффект от программы Vision 2030 все же заметен: еще в мае саудовское руководство констатировало рост числа промышленных предприятий почти на 30% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Также заметно увеличилось и число иностранных гостей, которых привлекает постоянно растущее число курортных и развлекательных зон, а не объекты религиозного поклонения – ранее Саудовская Аравия всегда была более популярна у паломников-мусульман, нежели у обычных туристов.

Так что нельзя сказать, что даже несмотря на недостаточные инвестиции в приоритетные сектора, Эр-Рияд проваливается в реализации своего амбициозного плана по перестройке жизни государства. База, с которой начинают саудиты, значительно менее выигрышна, чем у соседей. Однако и экономика страны в целом является крупнейшей в регионе, что требует приложения больших усилий для ее диверсификации. 

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саудовская аравия экономика
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