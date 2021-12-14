«Человек-паук: Нет пути домой» побил рекорд «Венома-2» по предпродажам в России

Москва, 14 декабря. Грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой», ставший третьей частью франшизы, установил новый рекорд эпохи пандемии по предпродажам билетов в российские кинотеатры. Новая лента Marvel обошла по этому показателю картину «Веном-2».

Премьера нового «Человека-паука» в России состоится 15 декабря. Согласно данным системы ЕАИС на 18:00 по московскому времени 14 декабря, сборы ленты по предпродажам билетов на премьерный день превысили 94 миллиона рублей. При этом сиквел «Венома» достиг по этому показателю 78 миллионов рублей.

Всего же «Человек-паук: Нет пути домой» уже заработал свыше 156 миллионов рублей в России на предпродаже билетов. Более 60 миллионов из этой суммы приходятся на первый уик-энд проката.

Ранее третий «Человек-паук» получил первые отзывы заграничных обозревателей. Лента заслужила высшую оценку критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.