Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:41
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
20:37
Происшествия
Взрыв газовой трубы произошел в Ставропольском крае
20:34
Общество
Полицейский спас из горящей квартиры семью с тремя детьми в Хабаровском крае
20:34
Армия
Корабли береговой охраны Грузии и эсминец ВМС США провели учения в Черном море
20:34
Общество
Российский ФБР займется делом незаконно осужденного в США Энтони Васкеса
20:32
Происшествия
Момент падения глыбы льда на женщину с крыши дома на Невском проспекте попал на видео
20:30
Экономика
Toyota презентовала 16 перспективных проектов электромобилей
20:30
Общество
Десятки кошек облюбовали архитектурные миниатюры стамбульского парка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полицейские при обыске обнаружили у мужчины полкилограмма героина в Московской области
Происшествия
Полицейские при обыске обнаружили у мужчины полкилограмма героина в Московской области
 /  Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Кашира, 14 декабря. Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли у мужчины полкилограмма наркотиков в городе Кашира. Правоохранители остановили для досмотра легковую машину, у пассажира они обнаружили около 300 полиэтиленовых свертков. Их содержимое было незамедлительно направлено на экспертизу. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Проведенные исследования показали, что задержанный вез с собой более 500 граммов героина. Он собирался доставить наркотики из Москвы в Ростов-на-Дону и разложить их по тайникам. Преступные планы осуществить не удалось. По факту приготовления к совершению преступления и незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228 УК РФ. Мужчина, оказавшийся жителем Средней Азии, заключен под стражу.

Ранее ФАН рассказывал о том, что ФСБ обезвредила нарколабораторию во Владимирской области. 35-летний житель Кольчугинского района занимался производством и сбытом запрещенных веществ.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полицейские при обыске обнаружили у мужчины полкилограмма героина в Московской области
героин наркотики досмотр экспертиза
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать