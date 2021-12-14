Полицейские при обыске обнаружили у мужчины полкилограмма героина в Московской области

Кашира, 14 декабря. Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли у мужчины полкилограмма наркотиков в городе Кашира. Правоохранители остановили для досмотра легковую машину, у пассажира они обнаружили около 300 полиэтиленовых свертков. Их содержимое было незамедлительно направлено на экспертизу. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Проведенные исследования показали, что задержанный вез с собой более 500 граммов героина. Он собирался доставить наркотики из Москвы в Ростов-на-Дону и разложить их по тайникам. Преступные планы осуществить не удалось. По факту приготовления к совершению преступления и незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228 УК РФ. Мужчина, оказавшийся жителем Средней Азии, заключен под стражу.

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