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Германия хотела бы увеличить число контрактов на импорт газа

Экономика
Германия хотела бы увеличить число контрактов на импорт газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Берлин, 14 декабря. Источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ отметил, что Россия придерживается обязательств по поставкам природного газа в Европу. Об этом пишет «Прайм».

Все российские обязательства полностью выполняются перед европейскими партнерами по части предоставления голубого топлива, заявили журналистам в администрации главы правительства Германии.

Анонимный собеседник добавил, что Берлин хотел бы нарастить число соглашений по импорту энергоносителя, чтобы увеличить объем предложения, а также уменьшить градус напряжения на энергорынке ЕС.

«Мы не можем требовать с наших поставщиков больше, чем предусмотрено договорами, но, конечно, в сегодняшней ситуации мы хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность», — добавил человек из центрального аппарата федерального канцлера.

В ведомстве канцлера Федеративной Республики Германия также признали, что экстремальный рост цен на энергоресурс актуален не только для Европейского союза, но наблюдается и на территории Азии.

Европейская комиссия выступила с предложением ограничить возможности пролонгирования долгосрочных контрактов на закупки газа Евросоюзом после 2049 года.

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