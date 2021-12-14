Путин: накачка Украины оружием создает прямую угрозу безопасности России

Москва, 14 декабря. Поставки современных образцов вооружения Украине создает прямую угрозу безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин привел Макрону примеры, которые подтверждают, что Киев намеренно нарушает Минские соглашения и провоцирует боевые столкновения в Донбассе.

«Украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России», — заявил российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО. При этом многие эксперты уверены, что Киев и дальше будет саботировать Минские соглашения, пока Украине не поступит прямая команда из Вашингтона, передает ytro.news.