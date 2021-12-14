Евросоюз приостанавливает программу подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM

Банги, 14 декабря. Европейский союз приостанавливает учебную миссию подготовки военнослужащих армии ЦАР EUTM-RCA. Об этом сообщило издание Nouvelles Plus.

«В ЕС намерены прекратить обучение бойцов правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA) по специальной программе, запущенной в июле 2016 года. Мандат EUTM-RCA продлен до 19 сентября 2022 года, однако в ноябре Совет Европейского союза объявил о решении прекратить ее деятельность», — отмечают журналисты.

По данным СМИ, руководство ЕС отказалось от пролонгации миссии из-за ее бесполезности, так как обучением FACA занимаются российские инструкторы, которые показывают отличный результат и видят реальный уровень национальных сил обороны и безопасности. Соответственно, чиновники коллективного Запада больше не смогут отмывать деньги, распиливая огромные бюджеты.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Европейская программа подготовки действует на протяжении последних пяти лет, в нее входили специалисты 15 государств, в том числе Франции.

«Учитывая, что Париж заморозил бюджетную помощь и приостановил военное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой, возникает вопрос, повлияла ли бывшая метрополия на решение приостановить обучение FACA с помощью EUTM?» — с недоумением сообщают сотрудники Nouvelles Plus.

В соответствии с решением Совета ЕС, 70 европейских солдат, служащих в составе миссии, в ближайшее время вернутся домой.

Ранее сообщалось, что на территории военного лагеря Кассаи специалисты EUTM тренировали батальоны спецназа армии ЦАР. В программу подготовки включались: отработка ночных боев, занятие позиций противника, предотвращение засад, специальные упражнения с веревками и так далее.