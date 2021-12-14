Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 19:11
19:04
Весь мир
Нефтяные доходы Ливии составили за семь месяцев почти 17 млрд долларов
19:02
Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели малыша при пожаре на проспекте Стачек
19:00
Общество
Главные новости дня: 14 декабря
18:57
Общество
Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после жуткого пожара
18:57
Политика
Байден изменил заключенное с Меркель соглашение по «Северному потоку — 2»
18:53
Общество
Пожарные спасли четырех кошек из горящего дома в Ангарске
18:53
Общество
Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»
18:51
Общество
Голикова сообщила о существовании почти 80 видов ПЦР-тестов на COVID-19 в России
18:50
Общество
Как «не сгореть» на учебе: рекомендации невролога Сувориновой
18:49
Спорт
Форвард ЦСКА Заболотный стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Евросоюз приостанавливает программу подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM

Весь мир
Евросоюз приостанавливает программу подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM
minusca.unmissions.org  /  UNITED NATIONS

Банги, 14 декабря. Европейский союз приостанавливает учебную миссию подготовки военнослужащих армии ЦАР EUTM-RCA. Об этом сообщило издание Nouvelles Plus.

«В ЕС намерены прекратить обучение бойцов правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA) по специальной программе, запущенной в июле 2016 года.

Мандат EUTM-RCA продлен до 19 сентября 2022 года, однако в ноябре Совет Европейского союза объявил о решении прекратить ее деятельность», — отмечают журналисты.

По данным СМИ, руководство ЕС отказалось от пролонгации миссии из-за ее бесполезности, так как обучением FACA занимаются российские инструкторы, которые показывают отличный результат и видят реальный уровень национальных сил обороны и безопасности. Соответственно, чиновники коллективного Запада больше не смогут отмывать деньги, распиливая огромные бюджеты.

Евросоюз приостанавливает программу подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Европейская программа подготовки действует на протяжении последних пяти лет, в нее входили специалисты 15 государств, в том числе Франции.

«Учитывая, что Париж заморозил бюджетную помощь и приостановил военное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой, возникает вопрос, повлияла ли бывшая метрополия на решение приостановить обучение FACA с помощью EUTM?» — с недоумением сообщают сотрудники Nouvelles Plus.

В соответствии с решением Совета ЕС, 70 европейских солдат, служащих в составе миссии, в ближайшее время вернутся домой.

Ранее сообщалось, что на территории военного лагеря Кассаи специалисты EUTM тренировали батальоны спецназа армии ЦАР. В программу подготовки включались: отработка ночных боев, занятие позиций противника, предотвращение засад, специальные упражнения с веревками и так далее.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Евросоюз приостанавливает программу подготовки армии ЦАР в рамках миссии EUTM
евросоюз ес африка цар подготовка обучение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать