В Магадане спасатели вытащили собаку из горящего жилого дома на Колымском шоссе

Магадан, 14 декабря. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на Колымском шоссе. Спасатели вовремя вытащили из охваченного огнем помещения собаку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Очевидцы рассказали о пожаре в экстренную службу 112. На место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб и установили, что горела квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС при помощи слесарного инструмента вскрыли запертую входную дверь и спасли животное.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, общая площадь которого составила шесть квадратных метров. В тушении огня участвовали 17 человек и четыре единицы спецтехники.

В результате происшествия в жилом помещении пострадали кухонный гарнитур, стены и потолок. Дознаватели устанавливают причину пожара и сумму нанесенного ущерба. Информация о жертвах не поступала.

Не так давно в Кузбассе спасатели вытащили из выгребной ямы лошадь. При помощи экскаватора и пожарного рукава сотрудникам МЧС удалось помочь животному.