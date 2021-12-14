Голикова заявила, что Россия в январе запустит «Санитарный щит»

Москва, 14 декабря. Россия в январе запустит систему «Санитарный щит», которая снизит риск распространения коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В нее войдут 99% пункты пропуска через границу. Каждый из них оснастят автоматической системой прохождения пассажиров. Проект «Санитарный щит» предназначен для предотвращения риска развития пандемий в стране.

Он позволит за четыре дня разрабатывать тест-систему, а на создание вакцин будет уходить не более четырех месяцев, сообщила Голикова. На создание «Санитарного щита», который призван обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность страны, до 2024 года потратят 30 млрд рублей.