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Голикова заявила, что Россия в январе запустит «Санитарный щит»

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 18:00
Общество
Голикова заявила, что Россия в январе запустит «Санитарный щит»
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 14 декабря. Россия в январе запустит систему «Санитарный щит», которая снизит риск распространения коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В нее войдут 99% пункты пропуска через границу. Каждый из них оснастят автоматической системой прохождения пассажиров. Проект «Санитарный щит» предназначен для предотвращения риска развития пандемий в стране.

Он позволит за четыре дня разрабатывать тест-систему, а на создание вакцин будет уходить не более четырех месяцев, сообщила Голикова. На создание «Санитарного щита», который призван обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность страны, до 2024 года потратят 30 млрд рублей.

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Все новости / Общество / Голикова заявила, что Россия в январе запустит «Санитарный щит»
голикова коронавирус санитарный щит
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