Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 19:10
19:10
Происшествия
Житель Крыма получил условный срок за призывы к насилию в соцсетях
19:04
Весь мир
Нефтяные доходы Ливии составили за семь месяцев почти 17 млрд долларов
19:02
Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели малыша при пожаре на проспекте Стачек
19:00
Общество
Главные новости дня: 14 декабря
18:57
Общество
Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после жуткого пожара
18:57
Политика
Байден изменил заключенное с Меркель соглашение по «Северному потоку — 2»
18:53
Общество
Пожарные спасли четырех кошек из горящего дома в Ангарске
18:53
Общество
Художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам сказки «Морозко»
18:51
Общество
Голикова сообщила о существовании почти 80 видов ПЦР-тестов на COVID-19 в России
18:50
Общество
Как «не сгореть» на учебе: рекомендации невролога Сувориновой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках России выросла на 23%

Экономика
Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках России выросла на 23%
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 14 декабря. Стоимость аренды жилья в российских миллионниках по итогам 2021 года увеличилась на 20-23% в зависимости от количества комнат. Специалисты ЦИАН проанализировали данные по 16 мегаполисам, сообщает РБК.

Январь-апрель был периодом стагнации на рынке сдачи российской недвижимости. Стоимость аренды однокомнатных квартир упала на 1,1%, двухкомнатных — на 0,3%. В это же время цена на аренду трехкомнатных квартир выросла на 0,9%.

Подорожание арендной платы началось в июле. В сентябре, в связи с повышенным спросом на съемное жилье, были самые высокие ставки аренды. По сравнению с августом, а сентябре аренда однокомнатных квартир подорожала на 12,3%, двухкомнатных — на 15,6%, трехкомнатных — на 11,5%.

«В целом же по итогам 2021 года средняя ставка аренды однокомнатных квартир увеличилась на 21%: до 20,4 тыс. против 16,9 тыс. руб. год назад. Двухкомнатных — на 23%: до 30,3 тыс. против 24,6 тыс. руб. годом ранее. Трехкомнатных — на 20%: до 45,8 тыс. против 38,2 тыс. руб.», — говорится в исследовании ЦИАН.

Больше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Краснодаре — до 22,6 тыс. руб. (на 41,3%), Петербурге — до 32,5 тыс. руб. (на 34,3%) и в Москве — до 48,6 тыс. руб. (на 33,9%). Аренда двухкомнатных квартир больше всего выросла в Краснодаре — до 38,9 тыс. руб. (на 40,4%), Ростове–на–Дону — до 30,9 тыс. руб. (на 37,3%) и в Москве — до 69,3 тыс. руб. (на 35,1%). Стоимость аренды трешек больше всего поднялся в Ростове–на–Дону — до 46,6 тыс. руб. (на 54,8%), Самаре — до 44,4 тыс. руб. (на 46,5%) и в Новосибирске — до 45,9 тыс. руб. (на 27,5%).

Российский рынок недвижимости перешел от околонулевой динамики стоимости аренды к высокой волатильности. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что показатели значительно отличаются от одного крупного города к другому.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках России выросла на 23%
россия недвижимость аренда жилья
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать