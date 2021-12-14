Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках России выросла на 23%

Москва, 14 декабря. Стоимость аренды жилья в российских миллионниках по итогам 2021 года увеличилась на 20-23% в зависимости от количества комнат. Специалисты ЦИАН проанализировали данные по 16 мегаполисам, сообщает РБК.

Январь-апрель был периодом стагнации на рынке сдачи российской недвижимости. Стоимость аренды однокомнатных квартир упала на 1,1%, двухкомнатных — на 0,3%. В это же время цена на аренду трехкомнатных квартир выросла на 0,9%.

Подорожание арендной платы началось в июле. В сентябре, в связи с повышенным спросом на съемное жилье, были самые высокие ставки аренды. По сравнению с августом, а сентябре аренда однокомнатных квартир подорожала на 12,3%, двухкомнатных — на 15,6%, трехкомнатных — на 11,5%.

«В целом же по итогам 2021 года средняя ставка аренды однокомнатных квартир увеличилась на 21%: до 20,4 тыс. против 16,9 тыс. руб. год назад. Двухкомнатных — на 23%: до 30,3 тыс. против 24,6 тыс. руб. годом ранее. Трехкомнатных — на 20%: до 45,8 тыс. против 38,2 тыс. руб.», — говорится в исследовании ЦИАН.

Больше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Краснодаре — до 22,6 тыс. руб. (на 41,3%), Петербурге — до 32,5 тыс. руб. (на 34,3%) и в Москве — до 48,6 тыс. руб. (на 33,9%). Аренда двухкомнатных квартир больше всего выросла в Краснодаре — до 38,9 тыс. руб. (на 40,4%), Ростове–на–Дону — до 30,9 тыс. руб. (на 37,3%) и в Москве — до 69,3 тыс. руб. (на 35,1%). Стоимость аренды трешек больше всего поднялся в Ростове–на–Дону — до 46,6 тыс. руб. (на 54,8%), Самаре — до 44,4 тыс. руб. (на 46,5%) и в Новосибирске — до 45,9 тыс. руб. (на 27,5%).

Российский рынок недвижимости перешел от околонулевой динамики стоимости аренды к высокой волатильности. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что показатели значительно отличаются от одного крупного города к другому.