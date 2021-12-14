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Орлов призвал руководство «Зенита» купить 17-летнего Пиняева

Спорт
Орлов призвал руководство «Зенита» купить 17-летнего Пиняева
Prt Scr youtube.com  /  PFC Krylia Sovetov Samara

Санкт-Петербург, 14 декабря. Комментатор Геннадий Орлов заявил, что атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может усилить «Зенит».

Геннадий Орлов считает, что 17-летний Сергей Пиняев смог бы проявить себя под руководством Сергея Семака. Об этом комментатор рассказал в эфире «Радио Зенит».

«В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну все, Пиняев будет в «Зените». Не знаю, но какая-то идет борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень», — подчеркнул Орлов.

На прошлой неделе Пиняев забил первый гол в РПЛ и помог «Крыльям Советов» победить казанский «Рубин» в заключительном матче 2021 года. Встреча 18-го тура РПЛ, состоявшаяся на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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