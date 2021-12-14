Лондон, 14 декабря. Западные страны осуществляют военное освоение акватории Черного моря, о чем свидетельствует увеличение присутствия сил НАТО в регионе. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что Москва и Североатлантический альянс должны выстраивать партнерские отношения, так как обе стороны являются двумя крупнейшими геополитическими полюсами, определяющими европейскую и глобальную безопасность. Однако страны-члены НАТО продолжают увеличивать свое военное присутствие у российских границ.

«Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По его словам, российская сторона намерена достичь конкретных договоренностей с США по этому вопросу.