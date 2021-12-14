Актриса Ольга Сидорова вспомнила о последнем дне жизни режиссера Сергея Соловьева

Москва, 14 декабря. Актриса Ольга Сидорова, работавшая с режиссером Сергеем Соловьевым на съемках ленты «Нежный возраст», рассказала о последнем дне жизни кинодеятеля. По ее словам, в момент смерти сценарист находился дома.

Сидорова утверждает, что поддерживала связь с Соловьевым через его третью супругу или через помощника. Актриса собиралась увидеться с режиссером перед Новым годом, но не успела. Смерть кинематографиста оказалась внезапной.

«Насколько мне известно, утром с ним было все в порядке. А потом — раз, и все случилось. Он был дома с сиделкой, не знаю подробностей», — вспомнила артистка в беседе с «МК».

По словам Сидоровой, Соловьев был активным и радостным человеком, но сильно сдал после смерти своего сына, который ушел из жизни в 2018 году. Актриса уточнила, что сын режиссера страдал панкреатитом, а незадолго до смерти переболел гриппом.

Сергей Соловьев, известный многим зрителям по фильму «Асса», скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем. Ранее адвокат Тимур Маршанин назвал вероятных наследников сценариста.