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Актриса Ольга Сидорова вспомнила о последнем дне жизни режиссера Сергея Соловьева

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 18:35
Общество
Актриса Ольга Сидорова вспомнила о последнем дне жизни режиссера Сергея Соловьева
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 декабря. Актриса Ольга Сидорова, работавшая с режиссером Сергеем Соловьевым на съемках ленты «Нежный возраст», рассказала о последнем дне жизни кинодеятеля. По ее словам, в момент смерти сценарист находился дома.

Сидорова утверждает, что поддерживала связь с Соловьевым через его третью супругу или через помощника. Актриса собиралась увидеться с режиссером перед Новым годом, но не успела. Смерть кинематографиста оказалась внезапной.

«Насколько мне известно, утром с ним было все в порядке. А потом — раз, и все случилось. Он был дома с сиделкой, не знаю подробностей», — вспомнила артистка в беседе с «МК».

По словам Сидоровой, Соловьев был активным и радостным человеком, но сильно сдал после смерти своего сына, который ушел из жизни в 2018 году. Актриса уточнила, что сын режиссера страдал панкреатитом, а незадолго до смерти переболел гриппом.

Сергей Соловьев, известный многим зрителям по фильму «Асса», скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем. Ранее адвокат Тимур Маршанин назвал вероятных наследников сценариста.

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актриса соловьев сидорова
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