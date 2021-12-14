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Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»

Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин исполнил новогоднее желание девочки из Ставропольского края Татьяны Троценко, которая мечтала посетить «Лебединое озеро», сообщили в краевом правительстве.

Глава государства принял участие в акции «Елка желаний» в рамках международного форума #МЫВМЕСТЕ. Владимир Путин достал три шарика с желаниями от детей, которые он может исполнить. Школьница Татьяна из Ставропольского края пожелала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро". Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин — шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с "Елки желаний"», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Путин исполнит желание семилетнего мальчика из Воронежской области. Юноша Егор мечтает покататься на настоящем танке.

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Все новости / Политика / Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
путин балет желание лебединое озеро елка желаний
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