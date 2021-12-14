Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»

Москва, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин исполнил новогоднее желание девочки из Ставропольского края Татьяны Троценко, которая мечтала посетить «Лебединое озеро», сообщили в краевом правительстве.

Глава государства принял участие в акции «Елка желаний» в рамках международного форума #МЫВМЕСТЕ. Владимир Путин достал три шарика с желаниями от детей, которые он может исполнить. Школьница Татьяна из Ставропольского края пожелала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро". Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин — шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с "Елки желаний"», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Путин исполнит желание семилетнего мальчика из Воронежской области. Юноша Егор мечтает покататься на настоящем танке.