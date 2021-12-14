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Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 декабря. Сразу четыре новых налога ожидают отечественных граждан в грядущем году.

Россияне, которые имеют вклады в кредитных организациях, должны будут перечислять на счета Федеральной налоговой службы 13% с доходов по своим депозитам, если ставка на таковых выше ключевой ставки Центробанка на начало года.

Напомним, что базовая ставка равнялась в начале 2021 года 4,25%. Соответственно, если житель страны в течение года имел доход с депозита в 9%, то разница между ставкой Банка России и вкладом составляет 4,75%. Банковский клиент высчитывает из дохода под 9% долю в 4,75%, и с данной суммы выплачивает 13%.

Помимо этого, налогом будут облагаться вклады в зарубежной валюте. Формула расчета работает так же, однако потребуется перевести деньги в отечественную валюту по курсу регулятора на момент выплаты процентов.

Среди нововведений в Налоговый кодекс — налог на дивиденды с вкладов граждан пенсионного возраста. Представители соответствующей категории обязаны будут платить подоходный налог со вкладов, но в 2021 году парламентарии не стали принимать проект закона, тем самым освободив пенсионеров от такой обязанности. Также вводится налог на вклад в финансовой компании или депозит, который не был получен человеком как наследство.

Российские граждане также должны платить налоги с той прибыли, которую получают от сдачи недвижимости в аренду. Вместе с этим, это касается россиян, продающих жилье, напоминает доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

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