Политолог Самонкин: Совбез ООН не место для решения экологических проблем

Президент АНО «Евразийского института молодежных инициатив», писатель и публицист Юрий Самонкин рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как страны коллективного Запада пытаются использовать соглашение по климату для вмешательства во внутреннюю политику независимых государств. Именно по этой причине, по словам эксперта, Россия наложила вето на проект резолюции по климату и безопасности в Совете безопасности ООН.

Юрий Самонкин называет парадоксальным вынесение вопросов, касающихся экологии, на уровень Совета безопасности ООН.

«Совбез ООН призывает рассматривать конкретные конфликтные ситуации, которые происходят в регионах, начиная с проблематики гражданских войн и заканчивая проблемами терроризма. Да, обсуждать вопросы экологии — это хорошо, но в данном случае страхуются двойные стандарты. Поскольку принятие данной резолюции позволило бы странам коллективного Запада, особенно тем, которые принимают активное участие в организации цветных революций, прежде всего, США и Великобритании, под лозунгом борьбы за общую экологию вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Это дало бы им возможность создавать в независимых странах некоммерческие организации, то есть собственные рычаги влияния в них», — объяснил эксперт.

Кроме того, предлагаемая резолюция, по его мнению, позволила бы вводить против суверенных государств санкции и применять более жесткие меры воздействия, вплоть до военной агрессии НАТО.

«Такая тенденция, конечно, Россию не устраивает, учитывая, что мы строим собственный многополярный путь развития наравне с Китаем и Индией. Поэтому мы предлагаем не путать вопросы экологии с вопросами безопасности», — отметил Юрий Самонкин.

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По словам эксперта, Россия четко следует своим обязательствам, взятым в сфере экологии: устраняет последствия негативного влияния человека на экологию, следит за соблюдением экологических норм при реализации экономических проектов, в том числе при освоении арктических земель. Чего не скажешь о наших западных партнерах.

«Еще при президенте Дональде Трампе США начали выходить из экологических проектов. И сейчас они игнорируют глобальные экологические тенденции», — обратил внимание Юрий Самонкин.

Типичным примером проявления политики двойных стандартов США и их европейских партнеров является отношение к сланцевой добыче нефти, которая наносит громадный ущерб экологии. По словам эксперта, США начали разрабатывать месторождения сланцевой нефти с одной целью — выдавить российских газовых экспортеров с европейского рынка. И европейские партнеры согласились покупать американский сланцевый газ, отлично понимая, что он грязный как по технологии добычи, так и по составу. Единственное, что не позволило европейцам отказываться от покупок российского газа, — его цена, отметил эксперт.

«Теперь многие европейские страны устали от давления США, все больше стран отказывается от сланцевого газа, предпочитая чистый и дешевый российский газ. Так что в использовании сланцевого газа в качестве инструмента давления США просчитались», — отметил эксперт.

Юрий Самонкин не верит, что коллективному Западу удастся выстроить экологическую или экономическую блокаду России.