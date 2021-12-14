Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»

Лос-Анджелес, 14 декабря. Компания Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Лента станет третьей частью франшизы, рассказывающей о событиях по вселенной «Гарри Поттера».

Дебютный трейлер на русском языке показали на YouTube-канале WBRussia. В новом фильме профессор Дамблдор узнает о намерении темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда захватить власть над миром. Чтобы остановить его, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера встать во главе команды, состоящей из выдающихся волшебников и одного смелого магла-пекаря.

Премьера ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» намечена на 7 апреля 2022 года. В фильме снялись Джуд Лоу, Эдди Рэдмейн, а также Мадс Миккельсен, который заменил в проекте Джонни Деппа, пишет газета «Культура».

Ранее студия Warner Bros. представила тизер третьей части «Фантастических тварей». В нем показали кадры из грядущей кинокартины.