«Пропагандистское прикрытие»: почему США обвиняют Россию в возможном вторжении на Украину

Американцы ведут информационную игру против России, чтобы выдать свои агрессивные намерения за оборонительные действия. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог и публицист Николай Стариков.

Накануне США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай «вторжения России на Украину». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге Альянса. Кроме того, Псаки подчеркнула, что США ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.

Политолог Николай Стариков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал заявления и дальнейшие действия Вашингтона «пропагандистским прикрытием имевшихся планов развертывания американских войск в Восточной Европе и в Прибалтике».

Он отметил, что Соединенные Штаты хотят переложить проблему на Россию.

«США выдумывают всяческие поводы, чтобы, как говорится, переложить ответственность с больной головы на здоровую. Сейчас они заявляют, что это размещение будет осуществлено якобы “в случае вторжения России на Украину”», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

При этом политолог подчеркнул, что никакого «вторжения России» не будет, но через определенное время мы все же увидим размещение американских войск.

«Эти действия будут сопровождаться комментариями о том, что якобы вторжение вот-вот начнется, и вообще нас просят, и мы хотели бы это сделать ради мира и спокойствия. Это просто определенная информационная игра американцев, чтобы свои агрессивные планы выставить как некие оборонительные действия», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на вооружение от США. Как пишет Financial Times, Резников отметил, что он «очень оптимистично» настроен на получение ракет и другого вооружения от США и других западных партнеров после проведения переговоров.