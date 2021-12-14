Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию

Бегство из Афганистана американских солдат и их прислуги из числа представителей бывшей афганской элиты привело к повторению сценария многолетней давности — террористическая организация «Талибан»1 (запрещена в РФ) снова у власти. Они сильнее, чем когда-либо, и научились не только воевать, но и красиво разговаривать.

Таким образом, пока талибы-дипломаты наводят мосты с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном и западным миром, обещая больше не стрелять, не взрывать и сформировать инклюзивное правительство, политики создают чисто талибский кабмин, где нет места ни женщинам, ни нацменьшинствам. А рядовые талибы продолжают убивать и грабить. Впрочем, нередко достается и им самим. Так, после взятия «Талибаном» Кабула в Афганистане активизировались и другие группировки. И речь идет не только о панджшерских партизанах, но и о террористах «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

ТАЛИБЫ ПРОТИВОСТОЯТ ИГ

26 августа в аэропорту Кабула произошла серия взрывов. Жертвами теракта стали около 200 человек, среди которых были американские военнослужащие и граждане Великобритании.

На этом фоне экспертное сообщество разделилось в оценках. Одни специалисты уверены, что Афганистан вряд ли станет местом скопления террористических группировок, так как это не выгодно прежде всего талибам, которые хотят все держать под контролем и быть признанными в мире. Мол, «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) уже не так сильна, как раньше, с ИГ1 будут бороться. К тому же талибы учли ошибки прошлого и сейчас начнут вести себя иначе.

Другие же эксперты утверждают, что у «Талибана» нет желания бороться с группировкой, и Запад вряд ли когда-то всерьез станет сотрудничать с Исламским Эмиратом Афганистан. Тем не менее боевики ИГ бегут из страны. Им тесно в государстве, которое ведет против них активную борьбу, что вынуждает радикалов покидать регион.

Global Look Press / Oliver Weiken/dpa

КАТИТЕСЬ ВЫ ВСЕ… В ЛИВИЮ

Очевидно, что один из наиболее эффективных способов избавиться от террористов «Исламского государства» — дать им возможность бежать из Афганистана. Этим уже воспользовались многие «халифатчики». Вы спросите: кому нужны головорезы, которых ненавидят и побаиваются даже самые отмороженные преступники в регионе?

Так вот, стало известно, что радикалы массово направляются в Ливию, где намерены организовать новый террористический плацдарм и повторить иракский и сирийский сценарии. Североафриканская страна ослаблена, охвачена хаосом и гражданским конфликтом, чем может воспользоваться ИГ для создания на севере Африки нового террористического хаба.

И в этом радикалам помогает триполитанский террорист по имени Абд аль-Рауф Карра — лидер преступной группировки RADA и хозяин одной из страшнейших неофициальных тюрем Ливии.

Эту информацию подтвердил и работавший в Ливии и Афганистане руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

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Очевидно, что переброска афганских боевиков, оружия и боеприпасов в ливийский Триполи провоцирует серьезное напряжение и препятствует политическому урегулированию ситуации в стране в преддверии выборов.

Также ряд экспертов утверждает, что большую роль в переправке террористов из Афганистана в Ливию играет Турция. Анкара хочет укрепить свое влияние и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, и в Африке. При этом публично турецкое руководство будет продолжать уверять в том, что занимается исключительно вопросами гуманитарного характера и мирного урегулирования в странах региона, а через медиа распространять очередные небылицы про «ЧВК Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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