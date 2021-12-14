Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года

Москва, 14 декабря. В России стали реже использовать наличные деньги при покупке товаров и услуг. Глава Visa в России Михаил Бернер вот время конференции «Финтех» заявил, что доля безналичных платежей при расчетах по итогам 2021 года может превысить 50%, сообщает ТАСС.

Бернер пояснил, что Visa и Центробанк РФ используют разные методики оценки. Платежная система не учитывает переводы со счета на счет.

«Мы считаем, что должно быть около 50%, даже, возможно, перешагнет 50%. 3-4% еще дополнительно», — оценил глава Visa в России долю безналичных платежей по итогам года.

Начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков во время VIII Национального платежного форума заявил, что за три квартала 2021 года доля безналичных платежей составила 72,6%. За аналогичный период 2020 года безналом рассчитывались 69,4% россиян.

Россияне заявили, что безналичные платежи лучше наличных удобством, гигиеничностью и безопасностью. Порядка 96% опрошенных заявили, что безналичные удобнее бумажных денег.