Зендея пришла на премьеру «Нет пути домой» в ярком наряде с экстремальным декольте

Лос-Анджелес, 14 декабря. Популярная актриса Зендея появилась на премьерном показе фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе в откровенном платье. Ее наряд удивил поклонников, пишет Daily Mail.

На актрисе было бежевое платье в пол. Его украшал темный узор в виде паутины. Пикантной деталью наряда стали экстремальное декольте, которое частично оголило грудь 25-летней знаменитости, и высокий разрез на бедре. Зендея дополнила свой яркий образ черными туфлями-лодочками. Актриса сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Ее волосы были забраны в косички.

Образ знаменитости вызвал множество восторженных отзывов. Поклонники оставили десятки теплых слов 25-летней актрисе, которая поразила их нарядом. При этом некоторые предложили звезде немного прикрыть тело.

«Потрясающая, сногсшибательная женщина»; «Она очень красивая, но ей следовало бы немного прикрыться»; «Она всегда выглядит очень элегантно. Пусть носит, что душе угодно!» — пишут читатели.

Официальный выход фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 15 декабря. Первыми картину посмотрели критики, которые дали положительную оценку ленте.