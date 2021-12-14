Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:41
17:39
Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зендея пришла на премьеру «Нет пути домой» в ярком наряде с экстремальным декольте

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 17:21
Шоу-бизнес
Зендея пришла на премьеру «Нет пути домой» в ярком наряде с экстремальным декольте
Global Look Press  /  Faye Sadou via www.imago-images.

Лос-Анджелес, 14 декабря. Популярная актриса Зендея появилась на премьерном показе фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе в откровенном платье. Ее наряд удивил поклонников, пишет Daily Mail.

На актрисе было бежевое платье в пол. Его украшал темный узор в виде паутины. Пикантной деталью наряда стали экстремальное декольте, которое частично оголило грудь 25-летней знаменитости, и высокий разрез на бедре. Зендея дополнила свой яркий образ черными туфлями-лодочками. Актриса сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Ее волосы были забраны в косички.

Образ знаменитости вызвал множество восторженных отзывов. Поклонники оставили десятки теплых слов 25-летней актрисе, которая поразила их нарядом. При этом некоторые предложили звезде немного прикрыть тело.

«Потрясающая, сногсшибательная женщина»;

«Она очень красивая, но ей следовало бы немного прикрыться»;

«Она всегда выглядит очень элегантно. Пусть носит, что душе угодно!» — пишут читатели.

Официальный выход фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 15 декабря. Первыми картину посмотрели критики, которые дали положительную оценку ленте.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Зендея пришла на премьеру «Нет пути домой» в ярком наряде с экстремальным декольте
премьера фото зендея
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать