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Елена Панина: «Зеленский продолжает рыть себе политическую могилу»
Общество
Елена Панина: «Зеленский продолжает рыть себе политическую могилу»
Федеральное агентство новостей  / 

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала итоги опроса, который провел с 3 по 11 декабря Киевский международный институт социологии (КМИС). По его итогам партия Владимира Зеленского «Слуга народа» утратила лидерство, уступив место «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

По мнению Паниной, такой результат — закономерный итог антироссийской истерии, которую украинский лидер разжигал на протяжении нынешнего года.

«Поставив своей целью получение абсолютной власти и диктаторских полномочий, Зеленский бросился уничтожать потенциальных конкурентов, выступавших за выполнение Минских соглашений и за установление добрососедских отношений с Россией. И вот промывка мозгов дала результат — все больше украинцев подвержено сегодня «милитаристскому психозу». Только вот зачем им тогда Зеленский?» — отметила Панина.

Елена Панина: «Зеленский продолжает рыть себе политическую могилу»
instagram.com / @petroporoshenko

Политик отметила, что Владимир Зеленский шел к власти на волне стремления украинцев к миру, люди видели в нем альтернативу Петру Порошенко и «партии войны». По ее мнению, если настроить украинцев на ожидание войны с Россией, то на коне, естественно, снова будет экс-президент.

«При всей своей одиозности Порошенко был, по крайней мере, последователен, делал упор на «армию, мову, виру». Неудивительно, что в созданной киевской пропагандой атмосфере ожидания войны партия Порошенко вырвалась в лидеры, а Зеленский продолжает рыть себе политическую могилу», — резюмировала Панина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что недоволен отказом Германии поставлять вооружение Украине по линии НАТО. По его словам, Киев готов закупать «оборонительное вооружение», однако Берлин воспрепятствовал сделке.

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Все новости / Общество / Елена Панина: «Зеленский продолжает рыть себе политическую могилу»
украина порошенко зеленский
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