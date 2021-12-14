Какой символ Нового 2022 года, сколько отдыхаем, как встречать, что надеть и поставить на стол

Неумолимо приближается Новый 2022 год, который наверняка будет непростым, особенно если вспомнить потрясения, сопровождавшие его предшественников — 2020-й и 2021-й. Однако животное, которое, согласно восточному календарю, является символом наступающего 2022 года, настолько сильное и амбициозное, что, возможно, именно оно сумеет преодолеть все невзгоды.

Итак, сформулируем предновогодние вопросы, на которые постарается ответить ФАН своим читателям:

Сколько отдыхаем в новогодние каникулы?

Год какого животного наступит в 2022 году?

Когда точно это произойдет?

Как подготовиться к встрече?

Какой наряд надеть?

Что поставить на стол?

Федеральное агентство новостей /

Сколько отдыхаем в новогодние каникулы 2021-2022

По сложившейся в России традиции новогодние каникулы 2021-2022 продлятся десять дней. 31 декабря в 2021 году официально объявлено выходным днем. Таким образом, официально отдых начнется в пятницу, 31 декабря, и продлится до воскресенья, 9 января, включительно. На работу россиянам предстоит пойти в понедельник, 10 января.

Учебные каникулы могут начаться раньше. В некоторых регионах — с 27 или даже с 25 декабря: это зависит от эпидемической обстановки. Закончатся школьные каникулы в воскресенье, 9 января. Учеба возобновится с понедельника, 10 января.

Появившиеся в некоторых СМИ публикации, что школьные каникулы могут продлить до конца января, — это фейк, запущенный одним популярным сатирическим изданием.

Итак, с отдыхом разобрались, вернемся к символу наступающего года.

Федеральное агентство новостей /

Год какого животного наступит в 2022-м

2022-й и начало 2023 года, согласно восточному (китайскому) календарю, пройдут под знаком Тигра.

Какого цвета Тигр — символ 2022 года

Тут не все так просто. Некоторые источники называют символом предстоящего года Черного Водяного Тигра. Кое-где пишут, что к нам спешит Голубой Водяной Тигр. Есть и компромиссный вариант — Черно-синий Водяной Тигр. Главное, на что следует обратить внимание: стихия Тигра — вода, а цвета, которые ему наверняка понравятся, — черный и все оттенки голубого с синим.

Федеральное агентство новостей /

Когда начнется и закончится Год Тигра

Год Тигра по китайскому календарю начнется не в новогоднюю ночь, а позже — 1 февраля 2022 года. Продлится Год Тигра до 21 января 2023 года. Напомним, даты наступления Нового года по китайскому календарю плавающие и зависят от лунных фаз.

Когда лучше праздновать наступление Года Тигра

По традиции, давно укоренившейся в нашей стране, встречать символ года начинают прямо в новогоднюю ночь. Встречу «на бис» можно организовать на старый Новый год (с 13 на 14 января 2022 года), а «закрепить успех» — в ночь на 1 февраля, когда Тигр окончательно вступит в свои права. Знатоки восточных премудростей считают, что такая последовательность действий оправдана. Это благотворно скажется на том, как пройдет следующий год, ведь люди покажут его символу, что ждут, готовятся, заранее запрограммированы на лучшее.

Что за животное Тигр — символ 2022 года

Согласно восточным представлениям, Тигр, который является символом наступающего года, — животное яркое, самодостаточное, импульсивное и гордое. Порывистость Тигра смягчает водная стихия, поэтому предстоящий год будет полон неожиданностей, но в основном приятных, несущих радость и благополучие.

Тигр ценит порыв, инициативу, готовность к неожиданным поступкам и нетривиальным решениям. Не чужд ему и авантюризм, но разумный, в меру, без крайностей. Год благоприятен для творческих занятий, рисования, писательства, режиссуры, создания своего канала в интернете и так далее.

Семейные узы тоже важны для Тигра, поэтому предстоящий год благоприятен для поиска своей половинки, а дети, рожденные в 2022-м, унаследуют лучшие «тигриные» черты.

Федеральное агентство новостей /

Как встречать Год Тигра: что надеть и поставить на стол

Тигр — животное не только сильное, но также изящное и грациозное. Стоит позаботиться о сдержанном, но в то же время эффектном наряде, а также о достойном новогоднем украшении жилища. Специалисты советуют в таких вопросах исходить из своих представлений, давая волю фантазии, но в то же время не перебарщивая с деталями. Главные цвета — в первую очередь черный, а также все оттенки синего и голубого. Подойдут и настоящие «тигриные» мотивы — черный с желтым и даже с белым («комплимент» белым тиграм), леопардовые принты, кошачьи мотивы и так далее.

Из украшений и аксессуаров отлично будет смотреться и серебро, и золото, и бижутерия с золотым и серебряным «отливом». Подойдут и полудрагоценные камни, особенно уместен будет кошачий глаз (одна из разновидностей хризоберилла). Уместен и янтарь, теплый цвет которого вполне соответствует «тигриной» гамме.

Стилисты советуют не изменять своим привычкам ни в цвете, ни в подборе аксессуаров, в том числе не стесняться использовать красный цвет, который в китайской традиции очень важен.

Что касается новогоднего угощения, то тут тоже полный простор для кулинарных фантазий. Да, Тигр — хищник, поэтому можно не отказывать себе и своим гостям в разнообразных мясных блюдах. Стихия Тигра — вода, поэтому на столе будут отлично смотреться дары морей, озер и рек: рыбные деликатесы, морепродукты, икра.

Но не стоит забывать, что Новый год — это время Рождественского поста, поэтому на новогоднем столе более чем уместны различные салаты, соленья, фрукты (в том числе традиционные мандарины), овощи, другие постные блюда.

Многие кошки, в том числе большие, любят сладкое и выпечку, и наш Тигр не исключение, поэтому торты, пирожные, конфеты и другие лакомства на новогоднем столе будут очень кстати.

Что касается алкоголя, то кошки, в том числе такие серьезные, как Тигр, не большие до него охотники. Поэтому помним об умеренности и о советах медиков — встретить Новый год так, чтобы каникулы прошли с пользой для здоровья. А главное, что советуют психологи и знатоки новогодних традиций, — встречать Новый год с оптимизмом, как говорится, на позитиве, и тогда Тигр обязательно станет для всех счастливым знаком.