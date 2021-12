Армия Нигерии ликвидировала группу боевиков на северо-востоке страны

Абуджа, 14 декабря. Нигерийские силовики ликвидировали по меньшей мере шесть боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство1 Западной Африки» (ISWAP) во время спецоперации в населенном пункте Сабон Гари штата Адамава.

После непродолжительного боя военнослужащие изъяли несколько автоматов Калашникова советского образца, его китайские копии Type 56, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес» и Type 85, а также штурмовую винтовку «Застава» М21S, вероятно контрабандно доставленную из Камеруна. Помимо этого, бойцы национальных сил обороны и безопасности собрали огромное количество боеприпасов и гранат.

#Nigeria ????????: At least 6 #ISWAP militants were allegedly killed by NA in Sabon Gari, #Madagali, #Adamawa State.



A NSV HMG, Type 85 HMG, an AKMS pattern rifle, two Type 56 AK rifles and a Zastava M21S rifle (likely sourced/smuggled from #Cameroon) were seized from #ISWA. pic.twitter.com/y19BDtPZoS