Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:42
17:39
Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия Нигерии ликвидировала группу боевиков на северо-востоке страны

Весь мир
Армия Нигерии ликвидировала группу боевиков на северо-востоке страны
facebook.com  /  @MuhammaduBuhari

Абуджа, 14 декабря. Нигерийские силовики ликвидировали по меньшей мере шесть боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство1 Западной Африки» (ISWAP) во время спецоперации в населенном пункте Сабон Гари штата Адамава.

После непродолжительного боя военнослужащие изъяли несколько автоматов Калашникова советского образца, его китайские копии Type 56, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес» и Type 85, а также штурмовую винтовку «Застава» М21S, вероятно контрабандно доставленную из Камеруна. Помимо этого, бойцы национальных сил обороны и безопасности собрали огромное количество боеприпасов и гранат.

Ранее сообщалось, что армия Нигерии освободила около 20 сотрудников правоохранительных органов, которых ранее похитили боевики во время атаки полицейского участка в Буни-Яди.

Силовые структуры африканской страны более девяти лет ведут активную борьбу с террористами, атаки которых в последние месяцы значительно участились. Тем не менее президент Мохаммаду Бухари обещал победить радикалов за несколько дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Нигерии ликвидировала группу боевиков на северо-востоке страны
террористы боевики африка армия нигерия ликвидация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать