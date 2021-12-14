Борющиеся с коронавирусом врачи в Новый год получат двойные выплаты

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что требуется увеличить надбавки медикам, которые будут работать в коронавирусных отделениях в праздничные дни.

Трудная работа по борьбе с распространением и лечением коронавирусного патогена должна дополнительно вознаграждаться. Глава государства Владимир Путин отдал поручение, согласно которому правительство должно увеличить в два раза пособия, предоставляемые медицинскому персоналу.

Выплаты предназначаются для врачей, которые будут продолжать бороться с COVID-19 во время грядущих новогодних праздников.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин в ходе совещания с членами кабмина.

Данное обращение российский лидер направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.