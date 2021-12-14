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Путин заявил о важности реализации минских договоренностей со стороны Украины

Политика
Путин заявил о важности реализации минских договоренностей со стороны Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин указал на важность полного выполнения минских договоренностей со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

«Владимир Путин... дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер"», — сказано в сообщении.

Владимир Путин до этого заявил, что Киев намерен найти силовое решение ситуации в Донбассе. По словам российского лидера, Украина использует в регионе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты.

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Все новости / Политика / Путин заявил о важности реализации минских договоренностей со стороны Украины
украина путин донбасс
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