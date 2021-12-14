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Компания «Яндекс» запустила сервис такси Yango в Камеруне

Весь мир
Компания «Яндекс» запустила сервис такси Yango в Камеруне
Федеральное агентство новостей  /  Aboubakar Sidick M

Яунде, 14 декабря. Международный бренд сервиса «Яндекс.Такси» — Yango начал работу в Камеруне. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь перевозка пассажиров доступна для жителей столицы — Яунде, это второй после Дуалы город в стране, где инициирован проект российской корпорации.

Yango сотрудничает с местными компаниями-перевозчиками, которые выполняют заказы сервиса. Черный континент стал первым, где запустилось дочернее предприятие «Яндекс.Такси» в октябре 2018 года. Его работа стартовала с Абиджана в Кот-дʼИвуаре.

На сегодняшний день автомобили доступны также в Гане, Израиле, Финляндии и Норвегии, в общей сложности около 20 государств.

Компания «Яндекс» запустила сервис такси Yango в Камеруне
Федеральное агентство новостей / Aboubakar Sidick M

«В отличие от других доступных онлайн-сервисов приложение Yango использует собственное картографирование, маршрутизацию и навигацию, а также интеллектуальное распределение команд. Эти технологии значительно снижают чистую стоимость поездки и время, которое шофер тратит на поиск клиента, поездку к следующему или доставку к месту назначения.

Эффективная маршрутизация дает оптимальное использование времени водителей, обеспечивая при этом предсказуемое и доступное обслуживание для пользователей», — сообщили аналитики местного ресурса Camer.

Ранее руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ Союза Африканских диаспор, главный редактор журнала Hello Africa Луис Гоуенд заявлял о необходимости создания камерунского землячества на территории Российской Федерации.

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африка такси камерун
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