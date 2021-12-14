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Россиян в следующем году ожидает уменьшение цен на недвижимость

Экономика
Россиян в следующем году ожидает уменьшение цен на недвижимость
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Стремительный рост стоимости квадратного метра жилья скоро должен остановиться. Уже в 2022 году цены на недвижимость в России должны либо снизиться, либо остаться на прежнем уровне, считает эксперт по недвижимости Олег Бендриков, сообщает телеканал «360».

Риелтор убежден, что следующий год можно считать удачным для приобретения жилья. Сейчас на рост стоимости недвижимости влияют низкие ипотечные ставки. В ближайшее время может повыситься ключевая ставка, вследствие чего стоимость квадратного метра должна уменьшиться на 5-7%.

Эксперт отметил, что цена квартиры всегда зависит от размера ипотечной ставки. Чем она выше, тем ниже стоимость «квадрата». Сейчас уже началось снижение стоимости квартир на вторичном рынке. Застройщики прилагают усилия для удержания цен на первичном рынке — стали продавать квартиры не только с отделкой, но и с мебелью.

Сразу несколько признаков указывают на вероятное снижение спроса в 2022 году. Первичная недвижимость в России значительно переоценена, стоимость квартир в регионах может снизиться на 30–40%.

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Все новости / Экономика / Россиян в следующем году ожидает уменьшение цен на недвижимость
россия недвижимость квартиры рынок жилья
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