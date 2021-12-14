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Владимир Путин попал в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года

Политика
Владимир Путин попал в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин оказался в топ-10 самых почитаемых мужчин мира за 2021 год. Глава государства поднялся на три позиции и занял девятую строчку рейтинга, сказано в опросе, проведенном компанией YouGov.

Возглавили список самых почитаемых мужчин и женщин бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

Плюс ко всему в рейтинг самых почитаемых мужчин попали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, китайский лидер Си Цзиньпин, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, американский миллиардер Илон Маск, индийский премьер Нарендра Моди, актер Джеки Чан и создатель Alibaba Джек Ма.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден занял 20-ю позицию в рейтинге.

Журналисты The Washington Post ранее сообщили, что рейтинг Байдена может привести демократов к поражению на выборах в 2022 году.

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