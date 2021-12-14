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Путин обсудил действия США и НАТО с президентом Финляндии Ниинисте

Политика
Путин обсудил действия США и НАТО с президентом Финляндии Ниинисте
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Финляндии Саули Ниинисте о результатах переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно полученной информации, во время беседы Владимир Путин указал на необходимость запуска переговоров с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом для выработки гарантий безопасности для Москвы.

«Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение Альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Владимир Путин провел телефонный разговор с Саули Ниинисте 14 декабря. Стороны обсудили отношения между Москвой и Хельсинки, а также затронули вопросы, которые касаются Украины.

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Все новости / Политика / Путин обсудил действия США и НАТО с президентом Финляндии Ниинисте
украина путин сша нато финляндия
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