Женщины ЦАР проведут сельскохозяйственную ярмарку в феврале следующего года

Банги, 14 декабря. Национальная организация женщин-католиков Центральноафриканской Республики начала подготовку к проведению сельскохозяйственной ярмарки 2022 года. Мероприятие состоится в феврале в префектуре Нана-Мамбере, сообщает Radio Lengo Songo.

Обсуждение организационных вопросов прошло в Доме молодежи столичного района Фатима.

«Сельскохозяйственная ярмарка позволит фермерам, различным объединениям и ассоциациям продемонстрировать продукцию в больших количествах. Ее проведут со всеми группами и ассоциациями городов Буар, Бабуа, Баоро, Абба и почти во всех городах префектуры Нана-Мамбере.

Мы проедем по деревням, чтобы познакомить жителей с тем, что производится в ЦАР», — рассказал представитель организации Андре Уало.