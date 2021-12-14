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Женщины ЦАР проведут сельскохозяйственную ярмарку в феврале следующего года

Весь мир
Женщины ЦАР проведут сельскохозяйственную ярмарку в феврале следующего года
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Банги, 14 декабря. Национальная организация женщин-католиков Центральноафриканской Республики начала подготовку к проведению сельскохозяйственной ярмарки 2022 года. Мероприятие состоится в феврале в префектуре Нана-Мамбере, сообщает Radio Lengo Songo.

Обсуждение организационных вопросов прошло в Доме молодежи столичного района Фатима.

«Сельскохозяйственная ярмарка позволит фермерам, различным объединениям и ассоциациям продемонстрировать продукцию в больших количествах. Ее проведут со всеми группами и ассоциациями городов Буар, Бабуа, Баоро, Абба и почти во всех городах префектуры Нана-Мамбере.

Мы проедем по деревням, чтобы познакомить жителей с тем, что производится в ЦАР», — рассказал представитель организации Андре Уало.

Он также обратился ко всем фермерам и земледельцам страны с призывом принять участие в ярмарке.

Женщины ЦАР проведут сельскохозяйственную ярмарку в феврале следующего года
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Успех нашего мероприятия позволит простимулировать отрасль и вдохнуть в нее новую жизнь. Мы должны показать на что способны, ради других граждан, ради восстановления Центральноафриканской Республики, ради возвращения мира и стабильности.

Время на подготовку все еще есть. Отличным стимулом станет получение гранта правительства на сумму от 500 000 до миллиона франков КФА», — заключил он.

Главной темой ярмарки станет защита окружающей среды и обеспечение продовольственной безопасности ЦАР.

Ранее сообщалось, что бельгийское агентство развития (Enabel) впервые проведет в Центральноафриканской Республике фестиваль AlimenTerre, посвященный сельскохозяйственной индустрии.

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