Банги, 14 декабря. Жители столицы Центральноафриканской Республики провели массовую демонстрацию у посольства Франции. Они выступили против неоколониальной политики Парижа и сожгли флаг бывшей метрополии.

На протяжении нескольких дней население устраивает акции протеста против вмешательства Елисейского дворца во внутренние дела государства. Гражданские также выражают недовольство попытками дестабилизировать обстановку.

Во время последней забастовки группа неравнодушных жителей сожгла флаг европейской страны, выкрикивая лозунги, в которых призывала Париж немедленно убраться с территории ЦАР.

Также центральноафриканцы приносят плакаты с надписями: «Франция поддерживает терроризм!», «Франция, уходи!» и требуют ее представителей немедленно покинуть республику.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

О том, как Париж пытается дестабилизировать обстановку в ЦАР с помощью дипломатической изоляции и приостановки субсидий, ранее писал автор новостной колонки Centrafrique News Джонни Янник Налимо. Он подчеркивал, что для населения в настоящее время важен только мир, которого они были лишены последние десятилетия.

По мнению большинства жителей, сотрудничество с российскими инструкторами, обучающими национальную армию (FACA), помогло избавить страну от кризиса безопасности.

Подробнее о том, каких успехов добились правительственные войска благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.