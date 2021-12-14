Назван способ спасти Украину от нового государственного переворота

Киев, 14 декабря. Украину ждет новый государственный переворот, если парламент в срочном порядке не остановит президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Политик напомнил, что рейтинг главы государства за два года упал до критически низких показателей, так как простые украинцы окончательно разочаровались в Зеленском и поняли, что он не собирается выполнять ни одного своего обещания.

«Очень часто люди говорят: "Он ведь обещал мир, и мы ему поверили". Он так искренне об этом говорил, так хорошо рассказывал — он очень хороший актер и реально просто обманул людей. Люди себя чувствуют обманутыми, потому что он пообещал и не сделал», — заявил Бойко в эфире телеканала «Наш».

По мнению нардепа, такая ситуация сложилась в первую очередь из-за того, что большинство в Верховной раде составляют представители подконтрольной Зеленскому партии «Слуга народа». В итоге парламентарии без вопросов одобряют все предложения и действия президента, способствуя ухудшению политической и социально-экономической ситуации на Украине.

Федеральное агентство новостей /

«К сожалению, сегодня у нас только один путь: внеочередные досрочные парламентские выборы, потому что сегодняшний парламент — это филиал офиса президента. Нужно ограничить действия президента и парламента, создать новую коалицию, чтобы новые депутаты не занимались политическим мусором, а выполняли то, что они обещали перед тем, как шли на выборы», — уверен представитель партии ОПЗЖ.

Бойко рассказал, что на данный момент все представители фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы отказаться от своих мандатов, чтобы обеспечить досрочные выборы в Верховную раду. Однако им нужно собрать более 80 сторонников из других фракций, которые также согласятся отказаться от депутатского кресла — только так можно будет запустить процедуру перевыборов. При этом политик убежден, что это единственный способ спасти Украину от действительно ужасающих последствий.

«Я абсолютно убежден, что нужно срочно переизбрать парламент. Я считаю, что другого выхода нет, потому что иначе будет очередной переворот, который может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнул представитель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Политтехнолог, гендиректор телеканала «Наш» Владимир Грановский ранее объяснил, каким новым законом Киев фактически официально откажется от Крыма и Донбасса.