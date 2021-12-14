Путин: Киев стремится найти силовое решение конфликта в Донбассе

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте обратил внимание, что руководство Украины пытается решить конфликт в Донбассе силовыми методами. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Во время беседы с финским лидером Путин также оценил обстановку, которая сложилась в настоящее время вокруг Украины. Кроме того, он заострил внимание на необходимости выполнения администрацией Владимира Зеленского минских договоренностей для достижения мира в Донбассе.

«Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают атаковать населенные пункты в Донбассе, нарушая режим прекращения огня. В результате постепенно расширяется география обстрелов на фоне применения украинскими силовиками тяжелого вооружения.