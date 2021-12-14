Волочкова потратила 500 тысяч рублей на котенка после смерти предыдущего питомца

Москва, 14 декабря. Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новым дорогостоящим приобретением. Знаменитость купила котенка за 500 тысяч рублей, причем сделала это после смерти предыдущего питомца.

Бывшая артистка Большого театра рассказала о новом любимчике на своей странице в Instagram. Волочкова приобрела домашнее животное, чтобы облегчить горе. По словам балерины, около двух месяцев назад ушел из жизни ее кот Лакки, которому было всего четыре года.

Поскольку со смертью питомца ее дом опустел, знаменитость завела кота породы золотистая британская шиншилла. По словам артистки, она взяла его в элитном питомнике, откуда животных поставляют только за границу, однако для звезды шпагатов сделали исключение.

«Его стоимость — полмиллиона рублей. Это чудо стоит того. И мы не будем выпускать его из дома на улицу», — подчеркнула Волочкова.

Многие подписчики не выразили сочувствия балерине после новости о смерти ее предыдущего любимчика. Более того, комментаторы обвинили знаменитость в жестком обращении с животными, пишет «Вечерняя Москва».

«Это уже второй кот у вас, который умирает в раннем возрасте»; «Вы мало уделяли ему внимания — вот и результат. Боже, как жалко», — возмутились пользователи соцсети.

Ранее Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников, выманивших у нее почти 2 миллиона рублей. Балерина пострадала, вложившись в финансовую пирамиду.