Эфиопская диаспора Ямайки выступила против вмешательства США во внутренние дела республики

Кингстон, 14 декабря. Проживающие на территории Ямайки эфиопы, а также местные неравнодушные жители присоединились к кампании #NOMORE и провели демонстрацию против вмешательства США во внутренние дела Аддис-Абебы.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Эфиопии, участники акции протеста, которых набралось несколько десятков человек, активно призывают американскую администрацию отказаться от неоколониальных амбиций и прекратить оказывать давление на неугодные правительства региона.

The Rastafari community in #Jamaica joined by Pan-Africanists, members of the Ethiopian community in Jamaica, and the wider population of peace-loving people across Jamaica and elsewhere held a peaceful demonstration in front of the U.S. Embassy in Jamaica. #NoMore pic.twitter.com/00wzaDBRr7