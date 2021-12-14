Эфиопская диаспора Ямайки выступила против вмешательства США во внутренние дела республики

Кингстон, 14 декабря. Проживающие на территории Ямайки эфиопы, а также местные неравнодушные жители присоединились к кампании #NOMORE и провели демонстрацию против вмешательства США во внутренние дела Аддис-Абебы.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Эфиопии, участники акции протеста, которых набралось несколько десятков человек, активно призывают американскую администрацию отказаться от неоколониальных амбиций и прекратить оказывать давление на неугодные правительства региона.

The Rastafari community in #Jamaica joined by Pan-Africanists, members of the Ethiopian community in Jamaica, and the wider population of peace-loving people across Jamaica and elsewhere held a peaceful demonstration in front of the U.S. Embassy in Jamaica. #NoMore pic.twitter.com/00wzaDBRr7 — MFA Ethiopia???????? (@mfaethiopia) December 12, 2021

Одним из последних примеров являются власти Аддис-Абебы, в отношении которых Белый дом ввел ряд санкций из-за противодействия сепаратистам «Народного фронта освобождения Тыграя». В Вашингтоне надеялись привести боевиков в руководство государства и использовать для распространения воли США на Черном континенте.

Против откровенного вмешательства выступило и население нескольких стран материка. Подобные акции, в рамках кампании #NOMORE, проводились в ЮАР, Франции и самих Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что армия Эфиопии сумела освободить от боевиков большую часть территорий штата Амхара.