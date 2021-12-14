Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:40
17:39
Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эфиопская диаспора Ямайки выступила против вмешательства США во внутренние дела республики

Весь мир
Эфиопская диаспора Ямайки выступила против вмешательства США во внутренние дела республики
twitter.com  /  @fanatelevision

Кингстон, 14 декабря. Проживающие на территории Ямайки эфиопы, а также местные неравнодушные жители присоединились к кампании #NOMORE и провели демонстрацию против вмешательства США во внутренние дела Аддис-Абебы.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Эфиопии, участники акции протеста, которых набралось несколько десятков человек, активно призывают американскую администрацию отказаться от неоколониальных амбиций и прекратить оказывать давление на неугодные правительства региона.

Одним из последних примеров являются власти Аддис-Абебы, в отношении которых Белый дом ввел ряд санкций из-за противодействия сепаратистам «Народного фронта освобождения Тыграя». В Вашингтоне надеялись привести боевиков в руководство государства и использовать для распространения воли США на Черном континенте.

Против откровенного вмешательства выступило и население нескольких стран материка. Подобные акции, в рамках кампании #NOMORE, проводились в ЮАР, Франции и самих Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что армия Эфиопии сумела освободить от боевиков большую часть территорий штата Амхара.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Эфиопская диаспора Ямайки выступила против вмешательства США во внутренние дела республики
сша африка протест эфиопия ямайка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать