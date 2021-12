Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19

Претория, 14 декабря. Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции, сообщает его канцелярия.

На время вынужденного отсутствия лидера его обязанности исполняет вице-президент Дэвид Мабузе.

Как стало известно, глава ЮАР почувствовал недомогание после панихиды в честь бывшего заместителя де Клерка в Кейптауне. В настоящее время лидер находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны страны.

Ранее президент вернулся из турне по государствам Западной Африки, где несколько раз сдавал ПЦР-тесты. Отрицательные результаты получили и члены сопровождавшей его делегации.

President reiterates his call to everyone in the country to be vaccinated, as vaccination dramatically reduces the chances of serious illness, hospitalisation or death.



