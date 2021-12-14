Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19

Претория, 14 декабря. Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции, сообщает его канцелярия.
На время вынужденного отсутствия лидера его обязанности исполняет вице-президент Дэвид Мабузе.
«Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как сдал положительный результат теста на вирусную инфекцию», — значится в заявлении.
Как стало известно, глава ЮАР почувствовал недомогание после панихиды в честь бывшего заместителя де Клерка в Кейптауне. В настоящее время лидер находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны страны.
President @CyrilRamaphosa tests positive for COVID-19 https://t.co/GxunjqSePr— Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) December 12, 2021
Ранее президент вернулся из турне по государствам Западной Африки, где несколько раз сдавал ПЦР-тесты. Отрицательные результаты получили и члены сопровождавшей его делегации.
«Сегодняшние слушания в Кейптауне были проведены в соответствии с санитарными правилами, касающимися гигиены рук, ношения масок и социального дистанцирования.
Моя болезнь служит предостережением для всех людей в стране, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении заражения. Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации», — заявил Рамафоса.
President reiterates his call to everyone in the country to be vaccinated, as vaccination dramatically reduces the chances of serious illness, hospitalisation or death.— Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) December 13, 2021
ISSUED BY MINISTER IN THE PRESIDENCY THE HONOURABLE MONDLI GUNGUBELE, MP
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства здравоохранения России прилетели в ЮАР для помощи в борьбе против коронавирусной инфекции.