Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19

Претория, 14 декабря. Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции, сообщает его канцелярия.

На время вынужденного отсутствия лидера его обязанности исполняет вице-президент Дэвид Мабузе.

«Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как сдал положительный результат теста на вирусную инфекцию», — значится в заявлении.

Как стало известно, глава ЮАР почувствовал недомогание после панихиды в честь бывшего заместителя де Клерка в Кейптауне. В настоящее время лидер находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны страны.

Ранее президент вернулся из турне по государствам Западной Африки, где несколько раз сдавал ПЦР-тесты. Отрицательные результаты получили и члены сопровождавшей его делегации.

«Сегодняшние слушания в Кейптауне были проведены в соответствии с санитарными правилами, касающимися гигиены рук, ношения масок и социального дистанцирования. Моя болезнь служит предостережением для всех людей в стране, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении заражения. Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации», — заявил Рамафоса.

President reiterates his call to everyone in the country to be vaccinated, as vaccination dramatically reduces the chances of serious illness, hospitalisation or death.



ISSUED BY MINISTER IN THE PRESIDENCY THE HONOURABLE MONDLI GUNGUBELE, MP — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) December 13, 2021

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства здравоохранения России прилетели в ЮАР для помощи в борьбе против коронавирусной инфекции.