Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:40
17:39
Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19

Весь мир
Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19
facebook.com  /  @PresidencyZA

Претория, 14 декабря. Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции, сообщает его канцелярия.

На время вынужденного отсутствия лидера его обязанности исполняет вице-президент Дэвид Мабузе.

«Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как сдал положительный результат теста на вирусную инфекцию», — значится в заявлении.

Как стало известно, глава ЮАР почувствовал недомогание после панихиды в честь бывшего заместителя де Клерка в Кейптауне. В настоящее время лидер находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны страны.

Ранее президент вернулся из турне по государствам Западной Африки, где несколько раз сдавал ПЦР-тесты. Отрицательные результаты получили и члены сопровождавшей его делегации.

«Сегодняшние слушания в Кейптауне были проведены в соответствии с санитарными правилами, касающимися гигиены рук, ношения масок и социального дистанцирования.

Моя болезнь служит предостережением для всех людей в стране, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении заражения. Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации», — заявил Рамафоса.

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства здравоохранения России прилетели в ЮАР для помощи в борьбе против коронавирусной инфекции.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент ЮАР Рамафоса заразился COVID-19
президент африка юар рамафоса covid-19 ковид
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать