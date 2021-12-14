Президент Туадера посетил Dubai Expo 2020 и принял участие в Национальном дне ЦАР

Абу-Даби, 14 декабря. Президент Фостен-Арканж Туадера посетил Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в Национальном дне Центральноафриканской Республики. Мероприятие проводилось в рамках Всемирной выставки Dubai Expo 2020, сообщает Nouvelles Plus.

Высокопоставленного гостя с Черного континента встретил его коллега Халифа ибн Заид аль-Нахайян, который пригласил главу ЦАР на Гран-при «Формулы-1» и провел ему экскурсию по Большой мечети в столице страны.

Визит в ОАЭ позволил Фостен-Арканжу Туадера устроить консультации с главами нескольких государств, также присутствовавшими на важном мероприятии. Стороны провели переговоры по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

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Dubai Expo 2020 — первая Всемирная выставка на Ближнем Востоке и первая за всю историю «Экспо», когда все страны-участницы имеют собственные павильоны. В общей сложности их 192.

Ранее координатор движения Talitha Koum призвал жителей ЦАР поддержать действия президента Туадера по предотвращению возникающих перед республикой угроз. Он заявил, что в настоящее время обстановка в области безопасности стабильна, несмотря на спорадические нападения боевиков различных группировок.