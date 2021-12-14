Гимнасткам сборной США выплатят крупнейшую в истории компенсацию за сексуальное насилие

Вашингтон, 14 декабря. Спортсменкам, которые пострадали от сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, выплатят 380 млн долларов. Об этом сообщает издание The Hill.

Gymnasts reach $380 million settlement in Larry Nassar abuse case https://t.co/N87BDH8puE pic.twitter.com/ardTBQqtie — The Hill (@thehill) December 14, 2021

Решение принял федеральный суд в Индианаполисе, подписав мировое соглашение между пострадавшими девушками и Федерацией гимнастики США. Общая сумма выплат, которую получат более 500 человек, составит 380 млн долларов. Изначально жертвы рассчитывали на компенсацию в размере 425 млн долларов. Соглашение также предусматривает предоставление мест пострадавшим в специальном Комитете по безопасному спорту, здоровью и благополучию спортсменов и совете директоров Федерации гимнастики.

«Никакая сумма денег никогда не возместит нанесенный ущерб и то, через что прошли эти женщины. Но в какой-то момент переговоры должны закончиться, потому что этим женщинам нужна помощь, и они нуждаются в ней прямо сейчас», — прокомментировала решение одна из пострадавших Рейчел Денхолландер.

Адвокат Джон Си Мэнли, представляющий интересы жертв, назвал соглашение «историческим» и заявил, что они будут продолжать добиваться справедливости в отношении должностных лиц, которые не провели надлежащее расследование. В июле выяснилось, что агенты ФБР, изначально занимавшиеся делом Нассара, допустили многочисленные ошибки.

Дело Нассара

О крупнейшем спортивном скандале стало известно в 2016 году, когда спортсменка Рейчел Денхолландер первой подала в суд на Нассара и обвинила его в сексуальных домогательствах. Позже выяснилось, что он приставал к более чем 130 девушкам, называя это «лечением». В списке были олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман и Маккейла Марони. В 2018 году Нассара приговорили к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Скандал привел к отставке руководства Федерации спортивной гимнастики США в полном составе и реформам в области охраны труда и техники безопасности.