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Премьер Ливии Дабиба подал в избирком сфабрикованный диплом о высшем образовании

Весь мир
Премьер Ливии Дабиба подал в избирком сфабрикованный диплом о высшем образовании
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 14 декабря. Ливийские активисты обнаружили еще одну подделку документов со стороны отстраненного от должности премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы, баллотирующегося в президенты страны.

Так, известный блогер Хоссам аль-Камати выявил фальсификацию диплома о высшем образовании, представленного главой ПНЕ в Высшую избирательную комиссию (ВИК). На своей странице в Twitter активист также призвал внести поправки в главу об апелляциях Закона о выборах путем включения третьего раунда судебных разбирательств для рассмотрения решений, вынесенных в отношении кандидатов. Аль-Камати подчеркнул, что инциденты с подделкой документов являются одним из препятствий, мешающих работе ВИК.

«Согласно Закону №1 от 2021 года, любой, кто баллотируется на пост президента государства, должен иметь университетскую степень бакалавра и магистра. Следовательно, всем выдвиженцам необходимо представить в комиссию сертификаты и дипломы, подтверждающие выполнение этого условия», — напомнил блогер.

 

 

По его словам, Дабиба за четыре дня до баллотирования приобрел справку о том, что он в 1990 году получил степень магистра в Университете Реджайны. Однако многие из тех, кто близок к главе ПНЕ, подтвердили, что он никогда не обучался в Канаде, но имеет диплом в области прикладной инженерии, полученный в одном из образовательных учреждений Триполи.

 

 

Ознакомившись с представленным в ВИК сертификатом, активисты решили проверить его подлинность и связаться с Университетом Реджайны, куда направили более одного электронного письма с запросом информации о действительности диплома. Ответ руководства учреждения пришел убедительный: Дабиба никогда не являлся его студентом.

 

 

Сам кандидат в президенты отреагировал на выдвинутые обвинения, уличающие его в подделке документов. На своей странице в Facebook он написал:

«В эти дни я подвергся широкой кампании по дискредитации, которая дошла до того, что возникли сомнения в уровне моего образования».

 

 

Премьер прикрепил к своему посту фотографию диплома канадского Университета Реджайны. Ранее журналист Ахмед ас-Сенусси опубликовал письмо советнику генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, в котором сообщалось об академической квалификации главы ПНЕ. В послании говорилось, что Дабиба представил на Форум политического диалога (ФПД) биографию, подписанную его рукой 25 января. В ней он упомянул два диплома, не предоставив их копии: о наличии степени бакалавра и магистра, выданной Университетом Торонто в 1989–1992 годах, и сертификат в области прикладной инженерии, полученный в Триполи в 1981 году.

Тогда также не удалось найти подтверждения об обучении Дабибы в канадском вузе. Таким образом, политиком представлены в ФПД и в ВИК два разных диплома, существование которых находится под большим сомнением.

Накануне руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах, глава ПНЕ нарушил данную ливийскому народу и международному сообществу клятву. Когда его назначали на пост премьер-министра, одним из условий фигурировал отказ от участия в предстоящих 24 декабря выборах.

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Все новости / Весь мир / Премьер Ливии Дабиба подал в избирком сфабрикованный диплом о высшем образовании
ливия
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