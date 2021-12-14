Дипломат Келин назвал принципиальным нежелание НАТО слушать позицию России

Москва, 14 декабря. Страны НАТО принципиально не слушают позицию российской стороны. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что стороны находятся в параллельных информационных пространствах.

«Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО», — подчеркнул Келин в эфире «Россия-24».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о движении страны по пути вступления в НАТО. По ее словам, Киеву мешает осуществить планы «шлагбаум», который нельзя обойти.