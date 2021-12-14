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Дипломат Келин назвал принципиальным нежелание НАТО слушать позицию России

Политика
Дипломат Келин назвал принципиальным нежелание НАТО слушать позицию России
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 декабря. Страны НАТО принципиально не слушают позицию российской стороны. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что стороны находятся в параллельных информационных пространствах.

«Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО», — подчеркнул Келин в эфире «Россия-24».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о движении страны по пути вступления в НАТО. По ее словам, Киеву мешает осуществить планы «шлагбаум», который нельзя обойти.

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Все новости / Политика / Дипломат Келин назвал принципиальным нежелание НАТО слушать позицию России
россия нато келин
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