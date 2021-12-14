«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?

Скоростному спуску Владимира Зеленского с политического Олимпа посвящен новый выпуск передачи Игоря Кимаковского.

Публицист разбирается, как украинский комик дошел до президентского кресла, и почему уже совсем скоро будет вынужден с него слезть. Каким образом борьба с коррупцией на Украине породила новую коррупцию, и почему опубликованное журналистское расследование «Досье Пандоры» стало фатальным для Зеленского? Отчего президент забыл про свои обещания мира на Донбассе, и лезет из кожи вон только для того, чтобы остаться в политике.

Ответы на эти вопросы — в новом выпуске программы «Зона».