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«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?

Общество

Скоростному спуску Владимира Зеленского с политического Олимпа посвящен новый выпуск передачи Игоря Кимаковского.

Публицист разбирается, как украинский комик дошел до президентского кресла, и почему уже совсем скоро будет вынужден с него слезть. Каким образом борьба с коррупцией на Украине породила новую коррупцию, и почему опубликованное журналистское расследование «Досье Пандоры» стало фатальным для Зеленского? Отчего президент забыл про свои обещания мира на Донбассе, и лезет из кожи вон только для того, чтобы остаться в политике.

Ответы на эти вопросы — в новом выпуске программы «Зона».

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Все новости / Общество / «Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
украина владимир зеленский политика общество зона игорь кимаковский
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