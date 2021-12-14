Самец рыси Сатик из Калининградского зоопарка подружился с медведем из снега

Калининград, 14 декабря. Сотрудники Калининградского зоопарка запечатлели игру самца рыси Сатика со снежной скульптурой в виде медведя.

Изваяние из снега появилось на территории зоопарка благодаря одной семье, посетившей парк. Сотрудники заведения перенесли снеговика на территорию диких животных. Видео с игрой кошки с медведем из снега появилось на просторах интернета в понедельник 13 декабря.

«В Калининградском зоопарке самец рыси подружился с медведем! На самом деле ветреного Сатика хватило всего минут на 10-15. Хорошенько пометив снеговика со всех сторон, Сатик потерял к нему интерес», — указали сотрудники зоопарка в подписи к видео.

Семейство рысей попало в объектив фотоловушки в Забайкалье. На кадрах видно, как семейство вышло на солнечный участок леса. Мама-рысь искала добычу, а подрастающее поколение играло на золотом осеннем солнце и пыталось вовлечь в забавы мать.