Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 17:39
17:39
Политика
Путин исполнил новогоднее желание школьницы, которая мечтала сходить на «Лебединое озеро»
17:38
Экономика
Жителей России предупредили о новых налогах в 2022 году
17:34
Экономика
Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году
17:33
Весь мир
Кто и зачем отправляет афганских террористов в Ливию
17:32
Происшествия
Вооруженный дубинкой мужчина напал в магазине на жительницу Севастополя
17:30
Общество
Студия Warner Bros. показала дебютный трейлер третьей части «Фантастических тварей»
17:27
Общество
«Зона падения». Почему обвалился рейтинг Зеленского?
17:27
Общество
Кожный тест на иммунитет к COVID-19 испытают в России в ближайшие две недели
17:26
Экономика
Доля безналичных платежей в России может превысить 50% по итогам года
17:23
Происшествия
В администрации Центрального района Петербурга рассказали о состоянии четвертой жертвы «сосулек-убийц»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Сивков: Россия жестко ответит на провокации авиации НАТО над Черным морем

Армия
Эксперт Сивков: Россия жестко ответит на провокации авиации НАТО над Черным морем
wikipedia.org  /  United States Air Force

Москва, 14 декабря. Инциденты над Черным морем с участием гражданских авиалайнеров и боевой авиации стран-членов НАТО являются попыткой Запада запугать Россию. К такому выводу пришел вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее стало известно, что в небе над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. Так, летевший в Сочи пассажирский самолет был вынужден сменить курс из-за военного воздушного судна в небе, передает «ПолитРоссия».

Сивков назвал действия НАТО попыткой оказать давление на Россию, выразив уверенность, что Москва жестко ответит на провокации Запада над Черным морем. По его словам, российская сторона должна направить ноту руководству Североатлантического альянса с требованием разъяснить причины происшествия, а также обратиться в международные суды. Кроме того, Россия может закрыть свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих авиакомпаниям из стран-членов НАТО.

«Если мы перекроем для них воздушное пространство, то они практически лишатся возможности выгодно летать в Юго-Восточную Азию. Ближайший воздушный путь в этот наиболее развивающийся регион в мире лежит через Россию. Если летать над нами смогут только южно-азиатские авиакомпании, то для авиабизнеса Европы это будет очень серьезным ударом», – пояснил эксперт.

Напомним, 4 декабря самолет американских ВВС RC-135 едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером Airbus A330 в небе над Черным морем. Экипаж гражданского лайнера, выполнявшего рейс из Тель-Авива в Москву, был вынужден сбросить высоту, чтобы не допустить аварии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Эксперт Сивков: Россия жестко ответит на провокации авиации НАТО над Черным морем
россия самолет нато черное море сивков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать