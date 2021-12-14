Эксперт Сивков: Россия жестко ответит на провокации авиации НАТО над Черным морем

Москва, 14 декабря. Инциденты над Черным морем с участием гражданских авиалайнеров и боевой авиации стран-членов НАТО являются попыткой Запада запугать Россию. К такому выводу пришел вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее стало известно, что в небе над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. Так, летевший в Сочи пассажирский самолет был вынужден сменить курс из-за военного воздушного судна в небе, передает «ПолитРоссия».

Сивков назвал действия НАТО попыткой оказать давление на Россию, выразив уверенность, что Москва жестко ответит на провокации Запада над Черным морем. По его словам, российская сторона должна направить ноту руководству Североатлантического альянса с требованием разъяснить причины происшествия, а также обратиться в международные суды. Кроме того, Россия может закрыть свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих авиакомпаниям из стран-членов НАТО.

«Если мы перекроем для них воздушное пространство, то они практически лишатся возможности выгодно летать в Юго-Восточную Азию. Ближайший воздушный путь в этот наиболее развивающийся регион в мире лежит через Россию. Если летать над нами смогут только южно-азиатские авиакомпании, то для авиабизнеса Европы это будет очень серьезным ударом», – пояснил эксперт.

Напомним, 4 декабря самолет американских ВВС RC-135 едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером Airbus A330 в небе над Черным морем. Экипаж гражданского лайнера, выполнявшего рейс из Тель-Авива в Москву, был вынужден сбросить высоту, чтобы не допустить аварии.