Андрей Малахов разочаровался в своих кумирах после знакомства с ними

Москва, 14 декабря. Телеведущий Андрей Малахов признался, что после знакомства с артистами, которых считал кумирами, был разочарован в них. Своим мнением о звездах он поделился в Stories на странице Instagram.

Малахов открыл рубрику «было/не было» для подписчиков, которые могли задать ему любой вопрос. Один из интернет-пользователей спросил у телеведущего, разочаровывался ли он в людях.

Малахов вспомнил об университетских годах, когда жил в общежитии. Вместе с другом он клеил на стены фото звезд, с которыми хотел познакомиться и пообщаться лично. Однако когда случалось долгожданное событие, мнение телеведущего о знаменитости менялось, пишет Teleprogramma.pro.

«Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял», — написал ведущий.

Андрей Малахов уже много лет работает на ТВ. Как считает эпатажный актер Никита Джигурда, ведущий стал заложником телевидения.