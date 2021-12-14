Зеленский пожаловался на отказ Германии продавать Украине оружие

Киев, 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен отказом Германии поставлять вооружение Киеву по линии НАТО. Об этом украинский лидер рассказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По его словам, Киев готов закупать «оборонительное вооружение», однако Берлин препятствует подобным сделкам.

«Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Вашингтон подготовил военную помощь для Украины на 200 миллионов долларов, однако временно отложил ее передачу Киеву. Власти США решили заморозить отправку помощи, чтобы снизить напряженность на востоке Украины. Документ на утверждение военной помощи почти месяц лежит на столе у президента США Джо Байдена.