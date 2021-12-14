Евросоюз намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ к 2049 году

Москва, 14 декабря. Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в ЕС после 2049 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на разработанный ЕК документ.

Причиной такого шага для Брюсселя станет переход на зеленую энергетику. Пакет предложений также предусматривает стратегический подход к хранению голубого топлива, включая меры по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.

Издание отмечает, что представленный план противоречит призывам России, закрывающей треть потребностей Европы в газе. Главы правительств государств ЕС обсудят предложенные меры на саммите в Брюсселе 16 декабря 2021 года.

Энергетический переход является самым большим вызовом для российской экономики. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.