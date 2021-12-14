Простая украинка откровенно оценила политику Киева

Киев, 14 декабря. Официальные власти Украины еще семь лет назад взяли курс на сближение с НАТО, и продолжают придерживаться его даже после смены президента и перевыборов в парламент.

В рамках своей стратегии Киев все чаще проводит совместные учения со странами Североатлантического альянса, получает от них помощь в виде вооружения и военных инструкторов. Однако далеко не все украинцы поддерживают такую государственную политику.

Мнение противников сближения с НАТО высказала жительница города Сумы Людмила, дозвонившись в прямой эфир телеканала «Наш». Украинка подчеркнула, что она выступает категорически против присутствия натовских войск на территории Незалежной. Женщина убеждена, что из-за этого страна окончательно потеряет свою независимость и перейдет под полный контроль Запада.

«Хочу сказать, что меня больше пугает присутствие войск НАТО на Украине, чем "нападение" России. Я категорически против совместных учений и против их присутствия на нашей земле. Потому что мы таким образом теряем субъектность», — подчеркнула Людмила из Сум.

С мнением женщины согласились и другие украинцы. В комментариях к видео они отметили, что солдаты НАТО нужны лишь самому президенту ради его собственной безопасности, а вот простые граждане Незалежной в их защите не нуждаются.

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«Полностью согласна — теряем субьектность»; «Натовские войска нужны Зеленскому, Порошенко и их приспешникам. Их только военные НАТО и будут защищать, так как на свои войска они уже не надеются»; «Вообще пора с Россией не ссориться, а дружить, в том числе и экономически. Западные партнеры, особенно США, ничего хорошего Украине не принесут»; «Полностью поддерживаю. Жаль только Россия на нас никогда не нападет, а то был бы хоть какой-то шанс поскорее сменить Зеленского и его дружков. Зато НАТО нас, можно сказать, уже захватило. Точнее, сами им сдались по доброй воле», — пишут украинцы в Сети.

Политолог Владимир Корнилов ранее высказал свою версию того, каким образом США могут гарантировать России отсутствие Украины в составе НАТО в ближайшее десятилетие.