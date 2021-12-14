Туалеты с прозрачными матовыми дверьми установили в туристическом месте на Сахалине

Взморье, 14 декабря. Кабинки туалетов с матовым стеклом были установлены в селе Взморье, которое пользуется популярностью у туристов на Сахалине. Жители поселка не оценили усердие властей по благоустройству местности.

Прозрачные дверцы нововведения отражают силуэты всех граждан, решивших посетить общественный объект. Необычные кабинки общественного туалета сделаны из матового стекла и практически не оставляют места для воображения прохожих.

«Новые туалеты во Взморье. Срамота. Туда только днем ходить», — прокомментировал новые уборные один из пользователей соцсетей.

Власти Долинского района, которые установили общественные туалеты, не видят ничего странного или необычного в подобной постройке. Главное, что подобные двери смогут выдержать любые нападки вандалов.

Жители Ялты пожаловались в соцсетях на разрисованные и испорченные общественные туалеты в местном Пионерском парке. Граждане считают, что к этому причастны подростки, которые собираются в этом месте и часто устраивают пьяный дебош.