«Культурные» иноагенты? Кто стоит за «общественным» СМИ Colta.ru

В Telegram-канале «Кремлевская прачка» были выложены служебные документы о проектной деятельности посольства Великобритании в Москве. В них содержится информация, на какие цели, проекты и в каком объеме направляются британские средства в России.

Prt Scr telegram.org / Кремлёвская прачка

Среди различных проектов редакция ФАН обратила внимание на позиционирующее себя как общественное СМИ Colta.ru, публикующее материалы «о культуре и обществе». Казалось бы, какое отношение имеет московское посольство Великобритании к интернет-изданию о культуре? Как выяснил ФАН в результате собственного расследования, самое прямое.

Пропаганда ЛГБТ, украинский Майдан и Олимпиада в Сочи

На первый взгляд, издание действительно сосредоточено по большей части на культурных событиях: пишет о премьерах фильмов, публикует анонсы театральных постановок и новости музыкального мира. Однако при более внимательном рассмотрении выявляется много интересных деталей.

Так, в апреле 2016 года Colta.ru и немецкий Фонд имени Генриха Белля представили совместный проект — «Гендер для чайников».

Из описания следует, что он призван научить россиян правильному гендерному самоопределению, феминизму и равенству, а также разобраться в современном гендерном многообразии. Ряд приглашенных экспертов в формате видеолекций рассказывают зрителям об ущемлении прав меньшинств в условиях консервативного строя России.

Так, в одной из видеопрезентаций о гендере эксперт проекта Елена Здравомыслова раскритиковала российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, назвав его «исключающим и репрессивным». Вот только в своей прямой речи эксперт, мягко говоря, слукавила, упустив в контексте упоминание о несовершеннолетних:

«Я не назвала еще одну законодательную инициативу, связанную с законом, запрещающим пропаганду гомосексуализма. Этот закон, который вызвал дискуссию, все-таки был принят на федеральном уровне. Он, конечно же, является исключающим, является репрессивным».

Слова эксперта можно трактовать так, что российский закон призван ущемить всех представителей меньшинств, а не защитить детей от сомнительных «европейских ценностей».

Эксперт Александр Кондаков также заявил, что Россия на официальном уровне законодательно дискриминирует меньшинства:

«И сегодня в нормативном аспекте Россия является страной, которая официально, на уровне законодательства, дискриминирует геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуальность как явление. Официально дискриминирует, на уровне закона».

Высказывания экспертов создают впечатление, что происходит планомерное и системное введение зрителей в заблуждение с целью дискредитировать российскую законодательную систему и провести пропаганду нетрадиционных ориентаций в завуалированной форме.

О Фонде имени Генриха Белля, тесно связанном со структурой политической партии ФРГ «Союз 90/Зеленые», стоит упомянуть отдельно. ФАН уже рассказывал о нем в своих расследованиях. Напомним один эпизод его деятельности на территории РФ, которую можно назвать «деструктивной».

В 2004–2005 годах на конкурсе среди российских школьников «Человек в истории. Россия — ХХ век» учащимся предложили описать, как общество противостоит «государственному диктату», и переосмыслить значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Партнером конкурса выступил именно Фонд имени Генриха Белля. Организатором же являлся Фонд «Международный мемориал» — НКО, признанное иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Проект «Гендер для чайников» — не единственный случай тесного сотрудничества Colta.ru с Фондом имени Генриха Белля. Ранее две эти структуры реализовали проект «Синема верите». В нем публиковались материалы с ярко выраженным политическим оттенком и критикой действующей власти в России, включая оправдание украинского Майдана и поддержку антиправительственных протестов в стране.

Так, в рамках проекта был выпущен материал «Кому была нужна вся эта Олимпиада» с явной критикой Олимпиады в Сочи. В формате интервью издание пообщалось с отдельными российскими спортсменами. Их провокационно спрашивали, например, сколько больниц можно было бы построить на деньги, выделенные на Олимпиаду.

У оппозиционных спикеров одно время было принято акцентировать внимание на высокую стоимость Олимпиады и якобы «распил» выделенных на ее проведение бюджетных средств. Параллельно с этим они «пугали» западных зрителей «отсутствием толерантности» в России. Получается, что данный проект хорошо вписался в общую концепцию по дискредитации главного мирового спортивного события, проведенного на территории РФ.

В рамках проекта зачастую обсуждалась и ситуация на Украине. В материале Colta.ru «Евромайдан. Черновой монтаж» редакция тепло пообщалась с участниками насильственной смены власти в стране, в итоге фактически выставив их «героями» и «борцами за свободу».

Особый интерес к трагическим событиям на Украине 2014 года издание Colta.ru демонстрировало неоднократно, несмотря на заявления о том, что авторы якобы пишут не о политике, а о культуре.

В 2015 году в материале «Человеческий арт» издание с восхищением писало о художнике Петре Павленском, на чьем счету — множество сомнительных акций.

В России он обрел сомнительную славу не произведениями искусства, а поджогом дверей ФСБ и сожжением покрышек в Петербурге — с целью пропаганды так называемых европейских ценностей Евромайдана. Эмигрировав во Францию как политический беженец, Павленский от своих принципов не отрекся. В 2017 году он был арестован в Париже за поджог здания Банка Франции на площади Бастилии. Выйдя на свободу в 2019 году, он примкнул к французскому протестному движению «Желтые жилеты».

Говоря о политическом окрасе проекта Colta.ru, стоит упомянуть совместную международную конференцию издания с норвежским Фондом Фритта Орда в 2018 году с громким названием «Россия при Путине». Темы для обсуждения тоже были отнюдь не посвященными культуре: участники говорили о политическом режиме в России, якобы нарушении прав человека в стране, уровне жизни россиян, а также «практике преследования» деятелей культуры и журналистики посредством уголовных процессов. Конференция ожидаемо скатилась в критику России и ее внутренней политики.

Иностранный Фонд Фритта Орда не впервые фактически вмешивается во внутренние дела России. С 2016 года он регулярно финансирует проекты по «демократизации России и борьбе с российской пропагандой». За этот период фондом было выделено почти 20 млн рублей на различные гранты и премии. В числе их получателей отмечаются как иностранные неправительственные структуры, так и российские оппозиционные СМИ, отдельные журналисты и правозащитные группы. Например, подобную поддержку от Фонда Фритта Орда получил небезызвестный Роман Баданин1 (признанный физическим лицом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) и его организация «Проект Медиа»2 (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.).

Цена «независимости»

Colta.ru позиционирует себя как «независимое», «свободное» СМИ, существующее за счет помощи читателей, попечительского совета и партнерских проектов.

Однако утечка документов из МИД Великобритании подтвердила факт поддержки Правительством Великобритании издания. Исходя из попавших в Сеть документов, изданию Colta.ru в 2018–2019 годах было предоставлено более 3,5 млн рублей не на культуру и творчество, а на проект по «наращиванию журналистского потенциала для освещения вопросов изменения климата и выполнения Россией обязательств по ратификации Парижского соглашения».

Стоит отметить, что МИД Великобритании использует экологические проекты для продвижения ряда политических задач. Среди них указываются: поддержка гражданского общества и «независимых» журналистов, лоббирование интересов бизнеса среди правительственных структур, а также воспитание молодых лидеров среди старшеклассников и студентов.

Между тем немецкий Фонд имени Генриха Белля и Правительство Великобритании на сайте Colta.ru не значатся ни в списке партнеров, ни в списке попечителей. Является ли утаивание настоящих спонсоров деятельности издания следствием опасений получения изданием статуса иностранного агента или есть другая причина — неизвестно, однако такая перспектива вполне реалистична.

Сам сайт Colta.ru официально принадлежит АНО «Институт книги», исполнительным директором которого значится Жанна Насупкина. Примечательно, что АНО «Институт книги» связан с премией «Просветитель», а госпожа Насупкина значится контактным лицом на ее сайте.

Эта премия была учреждена в 2008 году основателем компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом «Династия», который был признан иностранным агентом, а затем ликвидирован.

С 2016 года «Просветитель» проходит при поддержке Zimin Foundation. Фонды Зимина ранее называли едва ли не ключевыми спонсорами структур Алексея Навального, которые были признаны летом нынешнего года экстремистскими организациями. Более того, среди видов экономической деятельности АНО «Институт книги» значится изучение общественного мнения, что в очередной раз намекает на политическую деятельность издания под прикрытием культурной повестки.

Учредителем АНО «Институт книги», согласно выписке из ЕГРЮЛ, значится Гаврилов Александр Феликсович, российский литературный деятель и поэт.

inagenty.ru / Prt Scr

Гаврилов на своей личной странице в социальной сети Facebook в списке многочисленных мест работы указывает должность лектора в «Открытой России»3 Михаила Ходорковского. Напомним, что организация была признана нежелательной на территории Российской Федерации, а руководитель российской РОО «Открытая Россия» Андрей Пивоваров в данный момент находится в СИЗО в Краснодарском крае по обвинению в преступлении, предусмотренном ст.284.1 УК РФ (руководство деятельностью нежелательной организации на территории РФ).

Сам Гаврилов тоже попадал в поле зрения правоохранительных органов как свидетель по делу Александрины Маркво, жены Владимира Ашуркова. В марте 2017 года Гаврилова несколько часов допрашивали в Следственном Комитете, а также проводили обыск в его квартире.

Дело было заведено еще в 2014 году по подозрению в присвоении денег компанией Маркво «Бюро17», выделенных правительством Москвы на проведение мероприятий, в том числе — «Книги в парках». По этому делу Александрина была заочно арестована, однако вместе с Ашурковым получила политическое убежище в Великобритании. Гаврилов же в 2012 году оказывал проекту «Книги в парках» консультационную и организационную поддержку.

Издание Colta.ru за свою историю успело посотрудничать с большим количеством НКО, иностранных агентов, западных организаций и неоднозначных личностей. Удивительно, но ни АНО «Институт книги», ни само издание Colta.ru на данный момент не имеют статуса иностранного агента, учитывая все вышеизложенные факты.

Можно предположить, что, прикрываясь историями о «культурном» СМИ, на территории России действует очередная организация, входящая в состав иностранной сети, которая ведет работу по дискредитации действующей власти и поддерживает антироссийские идеи в целом на деньги западных лоббистов.

Редакция ФАН считает необходимым обратить внимание Министерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры на деятельность некоммерческой организации «Институт книги». Уверены, что вышеуказанное АНО необходимо проверить на предмет осуществления политической деятельности и получения иностранного финансирования.

1 Иностранный агент.

2 Организация признана на территории РФ нежелательной.

3 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ