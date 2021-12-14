Экономисты заявили о риске дефицита нефти в 2030 году

К 2030 году добыча нефти может упасть на 30 млн баррелей в сутки, что может спровоцировать серьезный кризис. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, вчерашние торги по нефти завершились незначительной корректировкой — она поднималась на уровень 76 долларов за баррель, но закончила день на отметке 74,2. Утром во вторник нефть торговалась уже за 75 долларов. В целом, по мнению специалистов, нефть выглядит достаточно «стабильно и устойчиво».

«Вчера цены пытались подрасти, но на рост негативно повлияли сообщения о выявлении в Великобритании первого случая смерти от нового штамма коронавируса «Омикрон». К тому же первый случай заражения был выявлен в Китае. Конечно, участников рынка это напугало, так как «Омикрон» более опасен. Что касается Китая, то там нулевая терпимость к коронавирусу, поэтому страна за короткие сроки может ввести жесткие ограничения. Это может подорвать спрос на нефть», — поясняют аналитики.

Они отмечают, что накануне был опубликован довольно оптимистичный отчет ОПЕК. Согласно документу, оценки по спросу на нефть остались без изменений. Также прогнозируется рост спроса.

«Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 4,15 млн баррелей в сутки. Чтобы улучшить прогноз по спросу на первый квартал следующего года, его увеличили на 1,11 млн баррелей в сутки — до 99,1 млн баррелей в сутки», — говорят специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экономисты упомянули о заявлении министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана, который предупредил о тяжелой ситуации на рынке. Министр прогнозирует определенный энергетический кризис, связанный с сокращением инвестиций в отрасль на фоне энергоперехода.

«Отрасль не получает достаточного количества денег на разработку новых месторождений. Предполагается, что к 2030 году добыча нефти может упасть на 30 млн баррелей в сутки. Это приведет к значительному дефициту нефти. При том спрос на нее будет сохраняться достаточно высокий, что может спровоцировать серьезный кризис», — объясняют экономисты.

Всемирная организация здравоохранения высказалась о текущей ситуации по «Омикрону». По мнению ВОЗ, этот штамм представляет высокий риск для глобальной экономики.

«Пока что точных цифр и данных клинических исследований не было приведено, поэтому рынок заявление проигнорировал. Пока что нефть чувствует себя относительно неплохо. Участники рынка ждут данных по запасу нефти в США. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 70 до 76 долларов за баррель», — отмечают специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Золото, по словам аналитиков, на протяжении первой половины декабря остается без изменений, торгуясь на отметке 1780 за тройскую унцию.

«Значительных изменений не происходит. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время ФРС сообщит о том, что с января будет ускорение сворачивания текущих денежных стимулов, так как инфляция в США находится на рекордных отметках за последние 40 лет. Золото пока сохраняет свой актуальный диапазон о 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию», — утверждают они.

Что касается российской валюты, то она продолжает спокойно торговаться — в районе отметки 73,5 рубля за доллар.

«За последние пару дней практически не было зафиксировано изменений. Участники рынка опасаются введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов и европейских стран. Продолжают сохраняться очень серьезные геополитические риски. Пока рубль стабилен. Актуальным диапазоном остается 72,5-75 рублей за доллар», — заключили экономисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа в Европейском союзе вновь рекордно растет. Это подтверждают данные биржи ICE в Лондоне.